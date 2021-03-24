Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Hıncal Uluç'tan Galatasaray kalecisi Fernando Muslera'ya eleştiri! "Bunun adı aptallık"

Son dakika spor haberleri: 'tan kalecisi 'ya eleştiri! "Bunun adı aptallık"

Son maçında sahadan mağlubiyetle ayrılan şampiyonluk yarışında yara aldı. 3 puan kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan sarı-kırmızılılarda yenilen 4 gol de soru işaretlerini beraberinde getirdi. Yazarı köşe yazısında ve 'i eleştirdi. İşte o yazı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 16:07
Son dakika spor haberleri: Hıncal Uluç'tan Galatasaray kalecisi Fernando Muslera'ya eleştiri! "Bunun adı aptallık"

Hıncal Uluç: Pandemi yüzünden eve kapanınca, çakışanlar dahil hemen her maçı izler oldum.. Çakışanları dönerek ve de sonra özetlerine bakarak.. Geçen hafta, Beşiktaş-Fenerbahçe maçının "son" düdüğü çalar, ligin 31'inci haftası sona erer ve milli maç arasına girerken içimden, pencereyi açıp sokağa bağırmak geldi..

Son dakika spor haberleri: Hıncal Uluç'tan Galatasaray kalecisi Fernando Muslera'ya eleştiri! "Bunun adı aptallık"

"Türkiye'de teknik direktör yokkk!"
Yani bu kadar çok hatayı en büyüğünden en küçüğüne hemen bütün takımların hocaları yaparlar mı?. Baş hata hocalarda, ama en çok konuşan ve kendilerinden başka herkesi ve her şeyi suçlayanlar onlar.. Sokağa haykırmayacağım ama daha iyisini yapacağım.. Köşemde uzun uzun bir milli maç arası analizi yazacak ve sadece teknik direktörleri anlatacağım.. İşe de, "En Büyük"ten, tabii, 'den başlayacağım..

Son dakika spor haberleri: Hıncal Uluç'tan Galatasaray kalecisi Fernando Muslera'ya eleştiri! "Bunun adı aptallık"

İstanbul'a, sadece 1 puan için, kalesini savunmaya gelen bir rakibe 3 gol atmak az bir şey mi? Arka arkaya Ankaragücü ve Sivasspor'a iki maçta 5 puan kaybeden , hem de deplasmanda yeni bir takım ve yeni bir futbol anlayışı ile Kayseri'yi 3-0 yenince göklere çıkarılmadı mı?

Son dakika spor haberleri: Hıncal Uluç'tan Galatasaray kalecisi Fernando Muslera'ya eleştiri! "Bunun adı aptallık"

Şimdi bu takım hemen hemen ayni (Cezalı Taylan'ın yerine Etebo) 11'le sahaya çıkar ve gene 3 gol atarsa, iyi değil mi?. İyi tabii, ama karşılığında 4 gol yememesi şartıyla..

Son dakika spor haberleri: Hıncal Uluç'tan Galatasaray kalecisi Fernando Muslera'ya eleştiri! "Bunun adı aptallık"

Şimdi şöyle bir baktığınızda.. Takım hücumda başarısını tekrarlamış.. Ama bu defa savunma 4 gol yemiş.. Nasıl yemiş?. Tamamen savunma, hem de bireysel savunma hatalarıyla..

Son dakika spor haberleri: Hıncal Uluç'tan Galatasaray kalecisi Fernando Muslera'ya eleştiri! "Bunun adı aptallık"

'in o yok olası anlayışı, "Top bizdeyken gol yemeyiz" inancı yüzünden her maç ortalama yüzde 60, hatta yüzde 70 sahip olduğu topu durmadan kendi yarı sahasında iki stoper ve kaleci arasında çevirerek öldüren ve "istatistik pasları" var ya.. Yana ve geriye oynayıp bomboş adama verirsen, bilgisayar adına "İsabetli pas" yazıyor..

Son dakika spor haberleri: Hıncal Uluç'tan Galatasaray kalecisi Fernando Muslera'ya eleştiri! "Bunun adı aptallık"

Ama tam penaltı noktasındaki Falcao'ya uzatırsan ve müthiş santrfor ıska geçerse, bu defa istatistikte düşen not, "İsabetsiz pas/Top kaybı" oluyor, o müthiş pası atan adama.

Son dakika spor haberleri: Hıncal Uluç'tan Galatasaray kalecisi Fernando Muslera'ya eleştiri! "Bunun adı aptallık"

'ın iki stoperi, dünyanın maç boyu en çok top alan ve top veren futbolcuları oluyorsa, bundan.. Tabii bir de Muslera.. Topa ayakla en kötü vuran kaleci.. Bir maç sayın ayakla vurduğu topları..

Son dakika spor haberleri: Hıncal Uluç'tan Galatasaray kalecisi Fernando Muslera'ya eleştiri! "Bunun adı aptallık"

Yüzde 70-80 rakibe gitmiyorsa, ben bir şey bilmiyorum. Rakibe kaç asist yaptı bugüne dek Muslera.. Ona hatta santradan geri pas atıyorlar ki, intihar. Kaç kere intihar etti .. Ama işte 31 hafta oldu, asla müdahale etmedi.

Son dakika spor haberleri: Hıncal Uluç'tan Galatasaray kalecisi Fernando Muslera'ya eleştiri! "Bunun adı aptallık"

"Muslera'ya gereksiz geri pas atanı oyundan alırım" demeliydi oysa.. Ve Rize maçında dört golün dördü bireysel savunma hatalarından geldi.

Son dakika spor haberleri: Hıncal Uluç'tan Galatasaray kalecisi Fernando Muslera'ya eleştiri! "Bunun adı aptallık"

Luyindama ve Marcao'nun, yani iki stoperin ve sağ bek Yedlin'in bireysel hatalarından. Hele Yedlin, Luyindama ve Kayseri maçının bile en kötüsü ön libero Gedson Fernandes üçlüsüne teslim edilen sağ kanat çöktü. Ve bakın , beş değişiklik hakkının beşini de kullanırken, oyuna kimleri soktu?

Son dakika spor haberleri: Hıncal Uluç'tan Galatasaray kalecisi Fernando Muslera'ya eleştiri! "Bunun adı aptallık"

5 forvet!.. Kerem, Babel, Feghouli, Onyekuru ve Arda.. Dört forvet ve bir orta saha çıkararak, ama o dökülen savunmaya el sürmeyerek.. Şimdi söyleyin bakalım, bunun adı "maçı okumak" mı?

Son dakika spor haberleri: Hıncal Uluç'tan Galatasaray kalecisi Fernando Muslera'ya eleştiri! "Bunun adı aptallık"

Bülent Uygun belli, daha iki hafta önce geldiği Rize'de bu maç öncesi ve 'in yana, geriye, kaleciye futbolunu analiz etmiş. Samudio, Skoda ve Boldrin gibi üç tehlikeli adama, "hücum pres"le top kapma ve hızlı kontratak görevi vermiş..

Son dakika spor haberleri: Hıncal Uluç'tan Galatasaray kalecisi Fernando Muslera'ya eleştiri! "Bunun adı aptallık"

Peki Terim, Rize'yi analiz ettirmiş mi? Terim'in maç kadrosunda ona ağzını açıp bir şey söyleyecek cesarette tek kişi var mı? Olsa, 3 gol atan forvette mi, 4 gol yiyen savunmada mı değişiklik yapılırdı?. Olsa?.

Son dakika spor haberleri: Hıncal Uluç'tan Galatasaray kalecisi Fernando Muslera'ya eleştiri! "Bunun adı aptallık"

İki yıldır yazıyorum.. "Bu takım taç atma özürlü.. En korktuğum an, kendi yarı sahasından taç atarken. Çünkü kaptırıp hızlı hücum ve gol yiyoruz" diye kaç kez yazdım bu köşede. Girin internete tarayın.. Çözüm de önerdim.. "Liverpool'un taç atma hocası var. Sen de bul Fatih Hocam" dedim.. Aldırmadı. Daha ikinci dakikada golü nasıl yedi Galatasaray? Saracchi'nin kendi yarı sahasının ortasından attığı taçtan.. Rize gollerinden biri penaltıdan geldi.

Son dakika spor haberleri: Hıncal Uluç'tan Galatasaray kalecisi Fernando Muslera'ya eleştiri! "Bunun adı aptallık"

Boldrin, Muslera'nın aklınca (!) bir köşe seçip uçacağını bildiğinden topu tam durduğu yere, başına nişanladı. Orda Muslera değil, dikili bir direk olsa kaçmıştı penaltı.

Son dakika spor haberleri: Hıncal Uluç'tan Galatasaray kalecisi Fernando Muslera'ya eleştiri! "Bunun adı aptallık"

Muslera seçti, önceden uçtu ve yedi. Gene bu köşede bin defa "matematik" yazdım Hocam. Futbol matematiği..
Penaltı kurtarılmaz.. Kaçırılır. İyi atılan penaltıyı köşeyi doğru seçsen bile yersin. Ama kötü penaltıyı yüzde 90 kurtarırsın. Baştan bir köşeyi seçip atlarsan, sadece ve sadece o köşeye atılan kötü penaltıyı kurtarırsın.

Son dakika spor haberleri: Hıncal Uluç'tan Galatasaray kalecisi Fernando Muslera'ya eleştiri! "Bunun adı aptallık"

Bu da kurtarma ihtimalini yüzde 90'dan yüzde 50'nin bile altına indirir. Peşin köşe seçip atlamayan kaleci olarak bilinince, artık penaltıcı sana o aptal plaseleri atamaz. Topa sert ve direklere doğru vurmak zorunda kalır. O zaman da kaçırma ihtimali artar, bu da cabası.. Boldrin koşarken ben "Atlama Muslera" diye bağırıyordum, boşu boşuna.

Son dakika spor haberleri: Hıncal Uluç'tan Galatasaray kalecisi Fernando Muslera'ya eleştiri! "Bunun adı aptallık"

Çünkü Muslera'ya köşe seçip uçmanın aptallık olduğunu söyleyecek bir kaleci hocası da yoktu, Terim'in kadrosunda.. Sakın bana "Bütün dünya kalecileri böyle yapıyor" demeyin. Dünya aptalsa biz de mi öyle olmalıyız?

Son dakika spor haberleri: Hıncal Uluç'tan Galatasaray kalecisi Fernando Muslera'ya eleştiri! "Bunun adı aptallık"

Bir kaleci aptallığı daha.. Kornerlerde gördüğü ön direğin dibine adam koyarken görmediği arka direği bomboş bırakmak.. Kaç gol yedi arka direkten.. Bu hafta kaç gol seyrettik, arka direkte..

Son dakika spor haberleri: Hıncal Uluç'tan Galatasaray kalecisi Fernando Muslera'ya eleştiri! "Bunun adı aptallık"

Bu ülkede tek bir teknik direktör, "Onlar değil ben bilirim" diyen ve aptallığın kopyacısı olmayan bir yürekli teknik direktör çıksa, bu hemen hepsi, aptallara göre yapılan plase penaltılar yenir mi?. Kornerlerde arka direk "Gel de at" diye boş bırakılır mı?

Son dakika spor haberleri: Hıncal Uluç'tan Galatasaray kalecisi Fernando Muslera'ya eleştiri! "Bunun adı aptallık"

Fatih Hocam'ın bir teknik kadrosu yok. Rakip analizcisi yok. Maç öncesi ve sırasında fikirlerini paylaşacağı, tartışacağı yardımcısı yok. Kafasını ve kalecisini ortak çalıştıran bir kaleci antrenörü yok. Ne var? "Gık" bile diyemeyen köleleri..

Son dakika spor haberleri: Hıncal Uluç'tan Galatasaray kalecisi Fernando Muslera'ya eleştiri! "Bunun adı aptallık"

Oysa "Gerçek güneşi, fikirlerin tartışmasından doğar.." Her denene "Başüstüne" diyen kölelerle bir yere varamazsınız!

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