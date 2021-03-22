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Son dakika haberi: Çarpıcı Fernandes diyaloğu! " kimseye..."

Son dakika spor haberi: 'de şampiyonluk mücadelesi veren ancak mağlubiyeti sonrası morallerin bozulduğu 'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Usta isimler, sarı kırmızılıların ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Fernandes ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2021 Pazartesi 20:04 Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2021 Pazartesi 20:08
Son dakika Galatasaray haberi: Çarpıcı Gedson Fernandes diyaloğu! "Fatih Terim kimseye..."

'de şampiyonluk mücadelesi veren 'da mağlubiyeti sonrası moraller bozulmuştu.

yorumcuları ve , sarı kırmızılıların gündemine dair konuşurken, Fernandes ile ilgili çarpıcı bir diyalog yaşandı.

Haldun Domaç, "Gedson Fernandes'e oynama garantisi mi verildi?" ifadelerini kullanırken Ahmet Akcan'dan flaş bir yanıt geldi.

"TERİM GARANTİ VERMEZ"

Akcan: "Fatih Terim kimseye oynama garantisi vermez." cevabını verdi.

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