Son dakika Galatasaray haberi: Çarpıcı Gedson Fernandes diyaloğu! "Fatih Terim kimseye..."

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ancak Rizespor mağlubiyeti sonrası morallerin bozulduğu Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Usta isimler, sarı kırmızılıların ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Gedson Fernandes ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da Rizespor mağlubiyeti sonrası moraller bozulmuştu.

A Spor yorumcuları Haldun Domaç ve Ahmet Akcan, sarı kırmızılıların gündemine dair konuşurken, Gedson Fernandes ile ilgili çarpıcı bir diyalog yaşandı.

Haldun Domaç, "Gedson Fernandes'e oynama garantisi mi verildi?" ifadelerini kullanırken Ahmet Akcan'dan flaş bir yanıt geldi.

"TERİM GARANTİ VERMEZ"

Akcan: "Fatih Terim kimseye oynama garantisi vermez." cevabını verdi.