Son dakika spor haberleri: Galatasaray kazanırsa maç fazlasıyla lider! İşte Fatih Terim'in Rizespor maçı 11'i

Galatasaray yine kritik bir maçın eşiğinde... Süper Lig'de iki hafta üst üste yaşadığı puan kayıplarının ardından geçtiğimiz hafta deplasmanda Kayserispor'u yenen ve büyük moral bulan Cimbom, bugün sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Türk Telekom'da saat 19.00'da başlayacak maçı Volkan Bayarslan yönetecek. 61 puanı bulunan Galatasaray, Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde yer alıyor. Sarı-kırmızılı takım, kazanarak hem yeni bir galibiyet serisi oluşturmak ve hem de maç fazlasıyla da olsa iki hafta önce kaybettiği liderliği geri almayı hedefliyor.



DERBİDE ORTA YOLU BULSUNLAR!

Haftanın açılış maçına çıkacak olan sarı-kırmızılılar sahadan galibiyetle ayrılıp Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasını rahat bir şekilde izlemek istiyor. Başkan Mustafa Cengiz, "Orta yolu bulsunlar... İkisi de üzülmesin" diyerek derbide beraberlikten yana olduklarını ifade etmişti. Oyuncularına galibiyet emri veren Fatih Terim'in Kayseri maçına damga vuran Feghouli ve Onyekuru'yu ilk 11'e monte etmesi bekleniyor. Ayrıca Mohamed ve Falcao'yu yine birlikte oynatarak hücumdan ödün vermeyecek.



GALATASARAY RİZESPOR MAÇINDA MUHTEMEL İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Saracchi, Etebo, Gedson, Feghouli, Onyekuru, Mohamed, Falcao



Rizespor: Gökhan, Talbi, İsmail, Selim, Moroziuk, Fabricio, Boldrin, Samudio, Fernando, Djokovic, Skoda



EVİNDE YENİLMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 11 karşılaşmada yenilgi yaşamadı. Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom'da oynadığı bu maçların 8'ini kazanırken, 3'ünde ise rakipleriyle berabere kaldı. Ayrıca iki takım arasında ligde yapılan maçlarda Galatasaray'ın galibiyetlerde 26-6, gol sayılarında da 89-37 üstünlüğü bulunuyor. Rizespor, İstanbul'da yaptığı 19 maçta yalnızca 1 kez kazanabildi.



AMAN DİKKAT

Galatasaray'da Çaykur Rizespor karşılaşması öncesinmde 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte Ryan Babel, Christian Luyindama, Oghenekaro Etebo ve Marcao, Rizespor maçında kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 32. haftadaki Atakaş Hatayspor maçında forma giyemeyecek. Teknik ekip, 4 oyuncuyla da özel bir görüşme gerçekleştirirken, futbolcuları gereksiz kart görmemeleri konusunda uyardı.



RİZE'DE 4 ATTI

Ligin 14. sırasında yer alan ve düşme potasına 2 puan uzaklıkta bulunan Rizespor ise deplasmanda Galatasaray'ı yenerek güvenli bölgede kalmak istiyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Rize'de oynanan maçı, Galatasaray 4-0 kazanmıştı.