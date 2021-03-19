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Son dakika spor haberleri: 'dan mesajı! "Hatalı bir tercih yaptım"

'ın ısrarla transfer etmek istediği , ekibi 'nun yolunu tutmuştu. Verdiği karardan pişmanlık duyan 26 yaşındaki futbolcu sarı-kırmızılı takıma mesaj gönderdi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2021 Perşembe 20:24 Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2021 Cuma 06:50
Son dakika spor haberleri: Kaan Ayhan'dan Galatasaray mesajı! "Hatalı bir tercih yaptım"

'nun son 9 maçının sadece 1 tanesine 11'de başlayan ve 63 dakika oynayan diğer 2 maçta ise 5 dakika forma giyebilen , 'da istenmeyen adam oldu.

Sezon başında 'in talebine rağmen 'nın yolunu tutan milli oyuncu, bu kez 'a mesaj gönderdi.

Hatalı bir tercih yaptığını kabul eden 26 yaşındaki savunmacı, "Eğer beni tekrar düşünürseniz Galatasaray'a gelmek isterim" dedi. Terim'in kararına göre Kaan Ayhan için girişimde bulunulacak.

İNDİRİM YAPACAK
EURO 2020'deki stoper rotasyonunda kendisine şans gelme durumu iyice düşen Kaan Ayhan'ın Sassuolo ile 2024 yılına kadar anlaşması bulunuyor. Bonservisi için 'a 2.5 milyon euro ödeyen ekibi de indirim yapmaya hazır.

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