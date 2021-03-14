Ahmet Çakar'dan hakem yorumu! "Halis Özkahya'yı beğenmedim"

Böyle maçlarda rakip zayıf da olsa 1-0 sıkıntılı skor. Bu seferde sahneye Onyekuru çıktı, Falcao'nun önüne müthiş bir pas attı. Falcao'nun direkten dönen topunu yine Onyekuru tamamlayıp, maçı bitiverdi. Daha sonra da Feghouli Onyekuru'ya harika bir pas attı ve maçın skoru geldi. Halis Özkahya 'yı beğenmedim. Galatasaray 'ın attığı ilk golde topun taca çıkması falan yok.

Tacı uydurdular, akabinde de gol geldi. Ama Taylan'a verdiği sarı kart doğru. Kırmızı olmaz çünkü vahim bir faul değil, ayağının üstüne basıyor ve ayrıca da son adam değil. Zira top kaleci Muslera'ya gitmek üzere. Ayrıca çaldığı fauller hiçbir zaman standart olamadı. Fazla hata yaptı.