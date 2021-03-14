Ahmet Çakar'dan hakem yorumu! "Halis Özkahya'yı beğenmedim"

Kayserispor'u deplasmanda Falcao ve Onyekuru (2) golleriyle 3-0 mağlup eden Galatasaray zirve yolunda kritik virajı kayıpsız döndü.
Kayserispor'u deplasmanda Falcao ve Onyekuru (2) golleriyle 3-0 mağlup eden Galatasaray zirve yolunda kritik virajı kayıpsız döndü.
Sabah Gazetesi Yazarı Ahmet Çakar, mücadelenin hakemi Halis Özkahya'nın performansını değerlendirdi.
İşte o yazı...
Galatasaray kovalıyor. Olası bir puan kaybı hem yarıştan biraz daha uzaklaştıracak hem de Belhanda krizi tekrar fokur fokur kaynayacaktı. Aslında ilk yarıya baktığımızda da bir pozisyon dışında tüm kontrol Galatasaray'daydı. Sağdan geldiler soldan geldiler.