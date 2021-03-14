Haberler Galatasaray Ahmet Çakar'dan hakem yorumu! "Halis Özkahya'yı beğenmedim"

'dan hakem yorumu! "'yı beğenmedim"

'in 30. haftasında ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-0 kazanan , 'de 2 hafta sonra galibiyet aldı. Yazarı , maçın hakemi 'nın performansını değerlendirdi. İşte o yazı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2021 Pazar 00:11 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2021 Pazar 06:50
Ahmet Çakar'dan hakem yorumu! "Halis Özkahya'yı beğenmedim"

'u deplasmanda Falcao ve Onyekuru (2) golleriyle 3-0 mağlup eden zirve yolunda kritik virajı kayıpsız döndü.

Ahmet Çakar'dan hakem yorumu! "Halis Özkahya'yı beğenmedim"

Yazarı , mücadelenin hakemi 'nın performansını değerlendirdi.

İşte o yazı...

Ahmet Çakar'dan hakem yorumu! "Halis Özkahya'yı beğenmedim"

kovalıyor. Olası bir puan kaybı hem yarıştan biraz daha uzaklaştıracak hem de Belhanda krizi tekrar fokur fokur kaynayacaktı. Aslında ilk yarıya baktığımızda da bir pozisyon dışında tüm kontrol Galatasaray'daydı. Sağdan geldiler soldan geldiler.

Ahmet Çakar'dan hakem yorumu! "Halis Özkahya'yı beğenmedim"

Çoğu zaman ortalar başarılı olmadı. Fakat ilk yarıda 'ın saatli bombası Luyindama öyle bir top kaptırdı ki, Pedro iyi vursa Kayseri golü bulacaktı. Devre biterken Falcao tıpkı geçen hafta attığı gibi ismine yakışan müthiş bir gol attı.

Ahmet Çakar'dan hakem yorumu! "Halis Özkahya'yı beğenmedim"

Saracchi soldan ortaladı, kısmen arkası dönük vaziyette ayağının üstüyle uzak köşeye vurabilmek ancak Falcao gibi dünya starlarının eseri olur.

Ahmet Çakar'dan hakem yorumu! "Halis Özkahya'yı beğenmedim"

TOP TACA ÇIKMADI
İkinci yarı Kayseri biraz kımıldadı. Özellikle Lennon her topu alışında yürüdü gitti. Ya son pası kötü verdi ya da verdiği pasları arkadaşları iyi kullanamadılar.

Ahmet Çakar'dan hakem yorumu! "Halis Özkahya'yı beğenmedim"

Böyle maçlarda rakip zayıf da olsa 1-0 sıkıntılı skor. Bu seferde sahneye Onyekuru çıktı, Falcao'nun önüne müthiş bir pas attı.
Falcao'nun direkten dönen topunu yine Onyekuru tamamlayıp, maçı bitiverdi. Daha sonra da Feghouli Onyekuru'ya harika bir pas attı ve maçın skoru geldi. 'yı beğenmedim. 'ın attığı ilk golde topun taca çıkması falan yok.

Ahmet Çakar'dan hakem yorumu! "Halis Özkahya'yı beğenmedim"

Tacı uydurdular, akabinde de gol geldi. Ama Taylan'a verdiği sarı kart doğru. Kırmızı olmaz çünkü vahim bir faul değil, ayağının üstüne basıyor ve ayrıca da son adam değil. Zira top kaleci Muslera'ya gitmek üzere. Ayrıca çaldığı fauller hiçbir zaman standart olamadı. Fazla hata yaptı.

SON DAKİKA