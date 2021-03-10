Fatih Terim özlenen sisteme geri dönüyor! Mohamed ve Falcao...

Galatasaray, yaşanılan puan kayıpları ve liderliğin kaybedilmesiyle yeni plan arayışına girdi. Fatih Terim, Ankaragücü maçının ikinci 45 dakikasında sahaya sürdüğü Mostafa Mohamed ve Radamel Falcao'yu bu kez ilk 11'de kullanacak. 2011- 12 ve 2012-13 sezonlarında çift santrfor oynayarak şampiyonluğa ulaşan sarı-kırmızılılar ligin kalan haftalarında da bu sistem ile sahaya çıkacak. İmparator, orta saha kurgusunu da böylelikle değiştirmiş olacak.



SAVAŞAN ORTA SAHA

Sonda haftalarda sık sık rotasyona giden Fatih Terim, yeniden bir takım kuracak. Muslera'nın önünde Yedlin, Luyindama, Marcao ve Saracchi, zorunlu haller dışında değişmeyecek. Orta sahada ise daha çok koşan ve oyunun iki yönünü doğru oynayan isimler şans bulacak. Terim'in kafasında Emre Kılınç, Taylan, Arda ve Kerem orta sahası bulunuyor. Son haftalarda form düşüklüğü yaşayan Onyekuru ise şimdilik kulübeye çekilecek. Gedson da yedek bekleyecek.