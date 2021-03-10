Haberler Galatasaray Fatih Terim özlenen sisteme geri dönüyor! Mohamed ve Falcao...

özlenen sisteme geri dönüyor! Mohamed ve Falcao...

'da son dakika haberi... ve ’nun yüksek formu İmparator’u plan değişikliğine itti. Aslan, Kayseri’de çift santrforla çıkacak

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2021 Salı 22:02 Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2021 Çarşamba 06:50
Fatih Terim özlenen sisteme geri dönüyor! Mohamed ve Falcao...

, yaşanılan puan kayıpları ve liderliğin kaybedilmesiyle yeni plan arayışına girdi. , Ankaragücü maçının ikinci 45 dakikasında sahaya sürdüğü ve 'yu bu kez ilk 11'de kullanacak. 2011- 12 ve 2012-13 sezonlarında çift santrfor oynayarak şampiyonluğa ulaşan sarı-kırmızılılar ligin kalan haftalarında da bu sistem ile sahaya çıkacak. İmparator, orta saha kurgusunu da böylelikle değiştirmiş olacak.

SAVAŞAN ORTA SAHA
Sonda haftalarda sık sık rotasyona giden Fatih Terim, yeniden bir takım kuracak. Muslera'nın önünde Yedlin, Luyindama, Marcao ve Saracchi, zorunlu haller dışında değişmeyecek. Orta sahada ise daha çok koşan ve oyunun iki yönünü doğru oynayan isimler şans bulacak. Terim'in kafasında Emre Kılınç, Taylan, Arda ve Kerem orta sahası bulunuyor. Son haftalarda form düşüklüğü yaşayan Onyekuru ise şimdilik kulübeye çekilecek. Gedson da yedek bekleyecek.

SON DAKİKA