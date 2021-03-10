Emeklilik için erken!

Marca'nın Kolombiya ayağı, Falcao için hazırladığı haberde "Türkiye'den Falcao'nun geri döndüğü ve 2 gol attığı şeklinde güzel haber geldi. Falcao son golünü 12 Eylül'de Gaziantep FK'ya karşı kaydetmişti" ifadeleri kullanıldı. Haberde, "Kolombiya Milli Takımı'nın gol kralı, birçok sakatlıkla mücadele ettikten sonra attığı golleri kendisini emekliliğin eşiğine getirenlere hediye etti" yorumu yapıldı.





"HEP DESTEKLENDİM"

Falcao, "Zor anlarımda beni hep desteklediler. Bugün sahalara döndüm. Tanrı'ya şükür, çok iyi döndüğümü düşünüyorum. Kendimi iyi hissediyorum. Maçta kendimi rahat hissettim. Tek yapmam gereken takım arkadaşlarımı en iyi seviyede desteklemek ve onlarla birlikte olmak. Şimdi sırada Kayserispor maçı var" şeklindeki ifadeleri yer aldı.