Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim'den Gedson'a büyük şok!

Galatasaray'da işler tersine döndü. Son maçında Demir Grup Sivasspor'u ağırlayan Galatasaray, rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Son 2 maçta 5 puan kaybeden sarı-kırmızılılar, bu sonuçların ardından liderlikten de oldu.
Galatasaray'da işler tersine döndü. Son maçında Demir Grup Sivasspor'u ağırlayan Galatasaray, rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Son 2 maçta 5 puan kaybeden sarı-kırmızılılar, bu sonuçların ardından liderlikten de oldu.
Cimbom son iki maçında özellikle savunmada büyük açıklar verdi ve kalesinde tam 4 gol gördü. Halbuki 8 karşılaşmada 8 galibiyet alırken rakiplerine sadece 3 gol izni vermiş ve zirve yolunu aralamıştı. Teknik direktör Fatih Terim savunmada yapılan bireysel hatalar yüzünden cumartesi günü oynanacak Kayserispor deplasmanında yeniden savunmada değişikliğe gidecek.
ARDA TURAN YENİDEN İLK 11'E
Sivasspor'un ilk golünde geri pası kısa düşen Martin Linnes ile performansı düşen ve sakatlanan Ryan Donk bu hafta yok. Tecrübeli hoca, Kayserispor karşısında yedek kalması eleştiri toplayan Luyindama ile Yedlin'e forma verecek.