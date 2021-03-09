Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim'den Gedson'a büyük şok!

Son dakika spor haberleri: 'da 'den Gedson'a büyük şok!

, ’nın tüm çabasına karşın ve karşısında kalesinde tam 4 gol birden gördü. 8’de 8 yaptığı periyotta rakiplerine sadece 3 gol izni veren sarı-kırmızılı ekipte, operasyona hazırlanıyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2021 Salı 00:07 Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2021 Salı 06:50
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim'den Gedson'a büyük şok!

'da işler tersine döndü. Son maçında Demir Grup Sivasspor'u ağırlayan Galatasaray, rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Son 2 maçta 5 puan kaybeden sarı-kırmızılılar, bu sonuçların ardından liderlikten de oldu.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim'den Gedson'a büyük şok!

Cimbom son iki maçında özellikle savunmada büyük açıklar verdi ve kalesinde tam 4 gol gördü. Halbuki 8 karşılaşmada 8 galibiyet alırken rakiplerine sadece 3 gol izni vermiş ve zirve yolunu aralamıştı. Teknik direktör savunmada yapılan bireysel hatalar yüzünden cumartesi günü oynanacak Kayserispor deplasmanında yeniden savunmada değişikliğe gidecek.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim'den Gedson'a büyük şok!

ARDA TURAN YENİDEN İLK 11'E
Sivasspor'un ilk golünde geri pası kısa düşen Martin Linnes ile performansı düşen ve sakatlanan Ryan Donk bu hafta yok. Tecrübeli hoca, Kayserispor karşısında yedek kalması eleştiri toplayan Luyindama ile Yedlin'e forma verecek.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim'den Gedson'a büyük şok!

Sivasspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Younes Belhanda yerine Emre Kılınç yeniden ilk 11'e girecek. Onyekuru ve Gedson Fernandes içinse hafta içinde yapılacak idmanlara göre karar verecek. Ama beklentilerin altında kalan ve tepki çeken Gedson'un da kesilmesi ve yerine de Arda Turan'ın forma şansı bulması bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim'den Gedson'a büyük şok!

HÜCUM DA AKSADI
'ne yenilen , Sivasspor ile berabere kaldı. Bu sezon rakip ceza sahalarında topla en fazla buluştuğu iki Süper Lig maçında da puan kaybetmekten kurtulamadı. 50 kez ceza sahasına girdiği Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı. 45 kez ceza sahasında oynadığı Sivasspor karşısında 2-2'lik skora razı oldu.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim'den Gedson'a büyük şok!

SAĞ BEK SORUNU KRONİKLEŞTİ
Defansın sağında 'ın şansı bu sene iyi gitmedi. gözünden yaralanan Omar, dahil bu sezon 4 farklı sağ bek kullandı. Kaptırdığı top yüzünden "Martin'in yaptığı iş değil" dediği Linnes skora katkı yapan tek sağ bek oldu.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim'den Gedson'a büyük şok!

Ama 4 oyuncudan da beklenen katkı gelmedi. Linnes, 31 kezle Emre Kılınç'tan (38) sonra en fazla kötü kontrol yapan Galatasaraylı... Yedlin geldiğinden beri 3 kez adam geçmeye çalıştı. Sadece 1'inde başarılı oldu.

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