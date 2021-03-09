Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim'den Gedson'a büyük şok!

Sivasspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Younes Belhanda yerine Emre Kılınç yeniden ilk 11'e girecek. Onyekuru ve Gedson Fernandes içinse hafta içinde yapılacak idmanlara göre karar verecek. Ama beklentilerin altında kalan ve tepki çeken Gedson'un da kesilmesi ve yerine de Arda Turan'ın forma şansı bulması bekleniyor.





HÜCUM DA AKSADI

Ankaragücü'ne yenilen Galatasaray, Sivasspor ile berabere kaldı. Bu sezon rakip ceza sahalarında topla en fazla buluştuğu iki Süper Lig maçında da puan kaybetmekten kurtulamadı. 50 kez ceza sahasına girdiği Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı. 45 kez ceza sahasında oynadığı Sivasspor karşısında 2-2'lik skora razı oldu.

