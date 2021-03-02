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Son dakika haberleri: 'den flaş çıkış: Bir daha 11'de oynatmam

Son dakika haberleri: Galatasaray'ın 2-0'lık skorla kazandığı mücadelesinin 18 dakikasında hayal kırıklığı yaratan oyuncusu için Terim'in "Ben bu Belhanda'ya 11'de forma vermem" dediği kaydedildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2021 Salı 00:21
Son dakika Galatasaray haberleri: Fatih Terim'den flaş çıkış: Bir daha 11'de oynatmam

Sezon sonunda kontratı bitecek olan 'nın durumu netleşmedi. Faslı oyuncunun sözleşmesinin uzatılması bir dönem gündeme gelirken, oyuncunun performansı ve mali istekleri ise bunun tersini gösteriyor.

Ligde 5 günde 2 maça çıkacak 'da , mecburi rotasyona hazırlanıyor. Sol bekte ve 'i değişmeli olarak kullanacak Terim, deplasmanında Younes Belhanda'yı ilk 11'de oynatmayı düşünüyordu.

. Erzurumspor maçında 72. dakikada oyuna giren 31 yaşındaki futbolcu, sahada kaldığı sürede birçok top kaybı yapıp takımının tehlikeli kontrataklar yemesine sebep oldu. Teknik direktör Fatih Terim'in, "Ben bu Belhanda'ya ilk 11'de forma vermem" dediği öğrenildi. Faslı yıldıza bir kötü haber de yönetimden geldi. Yeni sözleşme için 2 milyon 350 bin Euro talep e den yıldız oyuncuya olumsuz cevap geldi. Belhanda için yıllık 1.5 milyon Euro bütçe ayıran sarı-kırmızılı kulüp, bu rakamın üstüne çıkmama kararı aldı. ()

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