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transferinde 'a kötü haber! Dünya devi peşine düştü

'da son dakika haberi... Kısa süre önce sarı kırmızılıların transfer gündeminde olduğu ifade edilen ve Milan ile sezon sonunda sözleşmesinin sona erecek olması nedeniyle Türkiye'ye gelebileceği aktarılan konusunda yeni bir gelişme yaşandı. Aktarılan bilgilere göre Hakan'a dünya devi talip oldu. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2021 Pazartesi 17:08 Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2021 Pazartesi 17:11
Hakan Çalhanoğlu transferinde Galatasaray'a kötü haber! Dünya devi peşine düştü

'ın transfer hedefleri arasında yer aldığı bilinen ve sarı kırmızılılarla sosyal medyada sürekli iletişim halinde olan için yeni bir gelişme yaşandı.

Sezon sonunda Milan ile sözleşmesinin sona erecek olmasından dolayı Galatasaray'a bedelsiz transfer olabileceği ifade edilen yıldız isim için İngiltere Premier Lig devi devreye girdi.

SOLSKJAER ÖZELLİKLE İSTİYOR
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Donny van de Beek'in United kariyerinden memnun olmaması nedeniyle sezon sonunda olası ayrılığı halinde Hakan'ın mevcut bölge için değerlendirilmek istendiği kaydedildi.

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