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Mostafa Mohamed bunu da yaptı! Fenerbahçeli golcüler...

'da son dakika haberi... Cimbom, Süper Lig'in 27. haftasında evinde BB Erzurumspor'u konuk ederken, mücadeleden 2-0'lık üstünlükle ayrıldı. Sarı kırmızılıların gollerini Mostafa Mohamed kaydederken, maç sonrası Mısırlı golcünün istatistikleri dikkat çekti. Mohamed, attığı gollerle Fenerbahçe'nin 3 golcüsünü geçmeyi başardı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2021 Pazar 12:58 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2021 Pazar 13:00
Mostafa Mohamed bunu da yaptı! Fenerbahçeli golcüler...

'ın gol makinesi ara vermeden ağları havalandırmaya devam etti.

Sabah'ın haberine göre, geride kalan 6 maçta toplamda 6 gol bulan Mısırlı oyuncu, sadece ligdeki Alanya karşılaşmasını boş geçti. Ligde Başakşehir, F.Bahçe, Kasımpaşa ve Erzurum ağlarını bulan Muhammed, kupada ise Alanya maçında skor kaydetti. Yıldız oyuncu F.Bahçe'nin golcülerini de kısa sürede geride bıraktı.

Cisse (4), Samatta (5), Valencia (5) gibi sezon başından bu yana sarı-lacivertli formayı giyen oyuncuları 6 golüyle geçen yıldız oyuncu, taraftarın da gönlünü fethetti.

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