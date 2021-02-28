Haberler Galatasaray Son dakika Galatasaray haberleri | Fatih Terim kenarda çıldırdı! Falcao...

Son dakika haberleri | kenarda çıldırdı! ...

'in 27. haftasında sahasında 'u 2-0 mağlup etti. Uzun süreli sakatlığını atlatan Radamel , karşılaşmanın son dakikalarında yerine oyuna dahil oldu. Maçın son anlarında yıldız isme pas atılmayınca teknik direktör adeta çıldırdı. İşte detaylar... | Son dakika haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2021 Pazar 10:29
Son dakika Galatasaray haberleri | Fatih Terim kenarda çıldırdı! Falcao...

'in 27. haftasında sahasında 'u 2-0 mağlup etti. Uzun süreli sakatlığını atlatan Radamel , karşılaşmanın son dakikalarında yerine oyuna dahil oldu. Maçın son anlarında yıldız isme pas atılmayınca teknik direktör adeta çıldırdı.

Maçın son dakikasında Aktürkoğlu girdiği pozisyonda topu boş durumdaki Falcao'ya vermek yerine kaleye vurunca teknik direktör Fatih Terim genç oyuncuya bir hayli kızdı. Kerem maçın bitiş düdüğüyle beraber Falcao'nun yanına giderek özür diledi.

SON DAKİKA