Son dakika Galatasaray haberleri | Fatih Terim kenarda çıldırdı! Falcao...

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray sahasında BB Erzurumspor'u 2-0 mağlup etti. Uzun süreli sakatlığını atlatan Radamel Falcao, karşılaşmanın son dakikalarında Mostafa Mohamed yerine oyuna dahil oldu. Maçın son anlarında yıldız isme pas atılmayınca teknik direktör Fatih Terim adeta çıldırdı.
Maçın son dakikasında Kerem Aktürkoğlu girdiği pozisyonda topu boş durumdaki Falcao'ya vermek yerine kaleye vurunca teknik direktör Fatih Terim genç oyuncuya bir hayli kızdı. Kerem maçın bitiş düdüğüyle beraber Falcao'nun yanına giderek özür diledi.