Alkışlar Nando’ya

Uruguaylı, sarı-kırmızılı ekiple 300. lig maçına çıktı. Bu rakama ulaşan ilk yabancı oyuncu olma unvanının sahibi oldu. Terim’den plaket aldı.
Galatasaray HaberleriGiriş Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 23:08Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2021 Pazar 06:50
Aslan'ın kaptanı Fernando Muslera, Muslera, üst üste 10 sezon aynı takım formasıyla Süper Lig maçına çıkan ilk yabancı oyuncu unvanını almasının ardından yeni bir rekor daha kırdı. Uruguaylı eldiven, sarı- kırmızılı ekibin BB Erzurumspor'u konuk ettiği müsabakada 300. Süper Lig maçına çıktı. Nando böylece 300 maç barajına ulaşan ilk yabancı statüsündeki oyuncu olma unvanının sahibi oldu. Fatih Terim de maçı öncesinde Muslera'ya plaket verdi. Plaketini Fatih Terim'in elinden alan 34 yaşındaki file bekçisini ısınmaya ara veren takım arkadaşları da alkışladı. Ayrıca, Galatasaray'da en fazla kupa kazanan yabancı oyuncu unvanını da taşıyan Nando, toplam 14 kupa kaldırdı.
'BENİM İÇİN ANLAMI BÜYÜK'
Muslera aldığı plaket için konuştu: Fatih hocanın yeri benim için ayrıdır. Beni G.Saray'a getiren kişidir. O verdiği için bu ödül benim için daha da anlamlı. Ailem de 300 maçtır yanımda, onlara da teşekkür ediyorum.
Muslera, G.Saray'da 300 lig maçında 294 gol yedi. Süper Lig maçlarının 112'sinde kalesini gole kapatmayı başardı.