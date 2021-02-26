Son dakika spor haberleri: Mbaye Diagne'nin bonservisi alınıyor! Galatasaray'a dev rakam

Diagne için West Bromwich cephesinde, "Çok güçlü bir santrfor. Onun üzerine oyun kurabiliriz. Takımın yeni lideri olur" yorumları yapılıyor.

8 MİLYON EUROLUK OPSİYON

Galatasaray, 29 yaşındaki futbolcuyu 1.5 milyon Euro'ya kiralamıştı. Anlaşma sağlanırken sözleşmeden son anda çıkarılan zorunlu satın alma maddesinde belirtilen 6.5 milyon Euro ise Galatasaray'a yeni resmi teklif olarak sunulacak.