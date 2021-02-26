Son dakika spor haberleri: Mbaye Diagne'nin bonservisi alınıyor! Galatasaray'a dev rakam

Galatasaray'dan İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion'a kiralanan Mbaye Diagne ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.
West Bromwich'te Manchester United'a karşı kulüp tarihinin en erken golünü atma başarısını gösteren Senegalli forvet, bu maçın ardından ortaya koyduğu performansla da büyük takdir topluyor.
BONSERVİSİNİN ALINMASINA KARAR VERİLDİ!
Transferinde başrol oynayan hocası Sam Allardyce'ın ardından kulüp yönetimini de etkileyen Diagne'nin, takım Premier Lig'den düşse bile bonservisinin alınmasına karar verildi.