Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Mbaye Diagne'nin bonservisi alınıyor! Galatasaray'a dev rakam

Son dakika spor haberleri: 'nin bonservisi alınıyor! 'a dev rakam

Son dakika haberleri: , Galatasaray'dan kiraladığı 'nin bonservisini almaya karar verdi. Senegalli santrforun performansından çok memnun olan ekibi, 'de küme düşse dahi bonservisini alacak. 1.5 milyon euro'ya kiralanan Mbaye Diagne'nin satışı sonrası Galatasaray'ın kasası dolacak. İşte Aslan'ın dev kazancı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 10:08
Son dakika spor haberleri: Mbaye Diagne'nin bonservisi alınıyor! Galatasaray'a dev rakam

'dan İngiltere ekiplerinden 'a kiralanan ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika spor haberleri: Mbaye Diagne'nin bonservisi alınıyor! Galatasaray'a dev rakam

West Bromwich'te Manchester United'a karşı kulüp tarihinin en erken golünü atma başarısını gösteren Senegalli forvet, bu maçın ardından ortaya koyduğu performansla da büyük takdir topluyor.

Son dakika spor haberleri: Mbaye Diagne'nin bonservisi alınıyor! Galatasaray'a dev rakam

BONSERVİSİNİN ALINMASINA KARAR VERİLDİ!
Transferinde başrol oynayan hocası Sam Allardyce'ın ardından kulüp yönetimini de etkileyen Diagne'nin, takım 'den düşse bile bonservisinin alınmasına karar verildi.

Son dakika spor haberleri: Mbaye Diagne'nin bonservisi alınıyor! Galatasaray'a dev rakam

Diagne için West Bromwich cephesinde, "Çok güçlü bir santrfor. Onun üzerine oyun kurabiliriz. Takımın yeni lideri olur" yorumları yapılıyor.

Son dakika spor haberleri: Mbaye Diagne'nin bonservisi alınıyor! Galatasaray'a dev rakam

8 MİLYON EUROLUK OPSİYON
, 29 yaşındaki futbolcuyu 1.5 milyon Euro'ya kiralamıştı. Anlaşma sağlanırken sözleşmeden son anda çıkarılan zorunlu satın alma maddesinde belirtilen 6.5 milyon Euro ise Galatasaray'a yeni resmi teklif olarak sunulacak.

Son dakika spor haberleri: Mbaye Diagne'nin bonservisi alınıyor! Galatasaray'a dev rakam

Mutabakat tamamlanırsa, bu transferden 8 milyon Euro elde etmiş olacak. Diagne'nin de İngiltere'de mutlu olduğu, ancak takımın ligden düşmesi halinde West Bromwich'te devam etme ihtimalini tekrar gözden geçirmeyi düşündüğü öğrenildi.

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