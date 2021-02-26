Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan transfer operasyonu! Julian Draxler...

Kadrosunu genç isimlerle yenileyen Galatasaray, taraftarı coşturacak bir yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçti. Belhanda'nın gelecek sezon Galatasaray ile sözleşmesi sona eriyor. Fatih Terim, en doğru 10 numarayı transfer edip, hem kafası rahat etsin hem de takıma yeni bir hava katsın istiyor. İmparator, scout ekibinin önüne getirdiği isimlerden Claudinho'yu çok beğendi. Ancak bu transferde rakipler güçlü. Bir de bonservis sıkıntısı var ki, UEFA ile devam eden anlaşma gereği 15-20 milyon euro ödenecek durum yok. Ancak Galatasaray hem Falcao hem de Belhanda'dan kurtulmayı planladığı için takım bütçesinde en azından 8-9 milyon euro'luk bir kolaylık yakalayacak.

KARŞISINDA ÖNEMLİ RAKİPLERİ VAR

Bu da bonservisi elinde olan bir 10 numara için kesenin ağzının açılması anlamına gelecek. Kısa süre önce Porto ile sözleşmesi biten Otavio ismi Galatasaray'ın gündemine düşmüş ve sarıkırmızılı ekibin Otavio'nun menajeriyle görüştüğü iddia edilmişti. Son olarak da PSG'nin 36 milyon euro'ya transfer ettiği ancak sezon sonunda bitecek sözleşmesini yenilemediği Julian Draxler Galatasaray'a yazıldı. 27 yaşındaki Alman oyuncu için sarı-kırmızılıların İspanyol Sevilla başta olmak üzere pek çok güçlü rakibi var. Ancak Terim'in isteğiyle 10 numara için büyük bir bütçe ayrılması, transferi "imkansız" statüsünden çıkarıyor.

TÜRKİYE'DE OYNARIM

Galatasaray'ın flaş transferi olması beklenilen PSG'nin Alman yıldızı Julian Draxler, Türkiye'de oynamayı istediğini söylemişti. Milli maç öncesi Hürriyet'in sorularını yanıtlayan, "Türkiye'de oynamayı er ya da geç düşünebilirim. İstanbul'da bir kulüple anlaşırsam benim için güzel bir hayat tecrübesi olur. O nedenle Türkiye'de oynamayı ihtimal dışı görmüyorum. Bir süre İstanbul'da yaşamayı çok isterim" ifadesini kullanmıştı. Başarılı futbolcu, birçok Türk arkadaşı olduğunu ve Türk kültürünü yakından tanıdığını ifade etmişti.