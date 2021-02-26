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Son dakika spor haberi: 'dan transfer operasyonu! ...

Son dakika spor haberi... 'da transfer operasyonu sürüyor. Tecrübeli çalıştırıcı , ile sözleşmesinin sonuna gelen ve anlaşmasını yenilemeyen ile gücüne güç katmayı hedefliyor. ve gönderilecek ve ücretleri bu transfer için harcanacak. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 00:13 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 07:00
Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan transfer operasyonu! Julian Draxler...

Kadrosunu genç isimlerle yenileyen , taraftarı coşturacak bir yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçti. 'nın gelecek sezon Galatasaray ile sözleşmesi sona eriyor. , en doğru 10 numarayı transfer edip, hem kafası rahat etsin hem de takıma yeni bir hava katsın istiyor. İmparator, scout ekibinin önüne getirdiği isimlerden 'yu çok beğendi. Ancak bu transferde rakipler güçlü. Bir de bonservis sıkıntısı var ki, ile devam eden anlaşma gereği 15-20 milyon euro ödenecek durum yok. Ancak Galatasaray hem hem de Belhanda'dan kurtulmayı planladığı için takım bütçesinde en azından 8-9 milyon euro'luk bir kolaylık yakalayacak.

KARŞISINDA ÖNEMLİ RAKİPLERİ VAR
Bu da bonservisi elinde olan bir 10 numara için kesenin ağzının açılması anlamına gelecek. Kısa süre önce ile sözleşmesi biten Otavio ismi Galatasaray'ın gündemine düşmüş ve sarıkırmızılı ekibin Otavio'nun menajeriyle görüştüğü iddia edilmişti. Son olarak da 'nin 36 milyon euro'ya transfer ettiği ancak sezon sonunda bitecek sözleşmesini yenilemediği Galatasaray'a yazıldı. 27 yaşındaki Alman oyuncu için sarı-kırmızılıların başta olmak üzere pek çok güçlü rakibi var. Ancak Terim'in isteğiyle 10 numara için büyük bir bütçe ayrılması, transferi "imkansız" statüsünden çıkarıyor.

TÜRKİYE'DE OYNARIM
Galatasaray'ın flaş transferi olması beklenilen PSG'nin Alman yıldızı Julian Draxler, 'de oynamayı istediğini söylemişti. Milli maç öncesi 'in sorularını yanıtlayan, "Türkiye'de oynamayı er ya da geç düşünebilirim. 'da bir kulüple anlaşırsam benim için güzel bir hayat tecrübesi olur. O nedenle Türkiye'de oynamayı ihtimal dışı görmüyorum. Bir süre İstanbul'da yaşamayı çok isterim" ifadesini kullanmıştı. Başarılı futbolcu, birçok arkadaşı olduğunu ve Türk kültürünü yakından tanıdığını ifade etmişti.

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