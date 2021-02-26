Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Marcao zam teklifini az buldu!

Son dakika spor haberleri: zam teklifini az buldu!

Son dakika spor haberleri: , sözleşmesini uzatmak istediği Brezilyalı stopere, 1.1 milyon euro teklif etti ama bu öneri kabul edilmedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 00:24 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 06:50
Son dakika spor haberleri: Marcao zam teklifini az buldu!

yönetimi kadrodaki en çok transfer teklifi alan isim olan 'nun sözleşmesini uzatmak için harekete geçti. Bir yıl daha sözleşmesi bulunan Brezilyalı oyuncunun gelmesi muhtemel teklifler karşısında kafasının karışmaması için bu karar alındı. Marcao'nun bedelsiz takımdan ayrılmasının önüne geçmek isteyen sarı-kırmızılılar, halihazırda 850 bin euro'ya gelecek sezon ise 900 bin euro'ya oynayan Marcao'nun menajeriyle ilk teması kurdu.

Yöneticiler, kendisiyle daha uzun yıllar çalışmayı düşündüklerini iletti. Yüzde 20 zam yapılarak sözleşmesinin 3 yıllık daha uzatılmasının düşünüldüğü de söylendi. Ancak Marcao'nun menajeri yönetimin düşündüğü 1.1 milyon euro'nun çok düşük olduğunu, oyuncusu için düşündüğü rakamın en kötü ihtimalle yıllık 1.75 milyon euro olduğunu bildirdi. Bu cevabın ardından Marcao'nun sözleşmesinin uzatılması konusu şimdilik beklemeye alındı.

SON DAKİKA