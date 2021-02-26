Amrabat müjdesi!

Galatasaray, 2015 yılında Nordin Amrabat'ı 3.5 milyon euro bonservis bedeli ve İstanbul'da bir hazırlık maçı oynanması karşılığında Malaga'ya göndermişti. Ancak İspanyol ekibi, Galatasaray'ın talebine karşılık İstanbul'a gelmeyince CAS, sarı-kırmızılı kulübe tazminat ödenmesine karar verdi.