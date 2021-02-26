Galatasaray, 2015 yılında Nordin Amrabat'ı 3.5 milyon euro bonservis bedeli ve İstanbul'da bir hazırlık maçı oynanması karşılığında Malaga'ya göndermişti. Ancak İspanyol ekibi, Galatasaray'ın talebine karşılık İstanbul'a gelmeyince CAS, sarı-kırmızılı kulübe tazminat ödenmesine karar verdi.
Amrabat müjdesi!
Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), İspanya 2. Lig ekiplerinden Malaga'nın Galatasaray'a 500 bin euro ödemesine karar verdi.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 00:14 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 06:50