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Amrabat müjdesi!

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), İspanya 2. Lig ekiplerinden 'nın 'a 500 bin euro ödemesine karar verdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 00:14 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 06:50
Amrabat müjdesi!

Galatasaray, 2015 yılında Nordin Amrabat'ı 3.5 milyon euro bonservis bedeli ve İstanbul'da bir hazırlık maçı oynanması karşılığında Malaga'ya göndermişti. Ancak İspanyol ekibi, Galatasaray'ın talebine karşılık İstanbul'a gelmeyince CAS, sarı-kırmızılı kulübe tazminat ödenmesine karar verdi.

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