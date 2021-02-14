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Son dakika haberi: Galatasaray-Kasımpaşa maçında Fatih Terim'den 6 değişiklik!

Son dakika Galatasaray haberi... 'in 25. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, 'ndaki Alanyaspor maçının 11’ine göre Kasımpaşa karşısında 6 değişiklik yaptı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 16:34
Son dakika haberi: Galatasaray-Kasımpaşa maçında Fatih Terim'den 6 değişiklik!

'in 25. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Teknik Direktör Fatih Terim son oynadıkları 'ndaki Alanyaspor karşılaşmasına göre ilk 11'de rotasyona giderek tam 6 değişiklik yaptı. Deneyimli teknik adam; , , , , ve 'in yerine Linnes, Luyindama, Ömer, Etebo, Fernandes ve Kerem'e görev verdi. Sahaya Muslera kaptan olarak çıktı.

GEDSON FERNANDES VE KEREM İLK KEZ 11'DE
Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Portekizli futbolcu Gedson Fernandes ile sezon başında takıma katılan
, sarı-kırmızılı forma altında Kasımpaşa maçıyla birlikte ilk kez 11'de yer aldı.

TAYLAN ANTALYALI BU SEZON İLK KEZ YEDEK
Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Taylan Antalyalı, bu sezon ilk kez yedek kaldı. Taylan Antalyalı 22 Süper Lig, 3 UEFA Avrupa Ligi Elemeleri ve 2 Ziraat Türkiye Kupası maçında olmak üzere toplamda 27 mücadeleye ilk 11'de başlamıştı.
Galatasaray, Kasımpaşa maçına , , , , , Etebo, Gedson Fernandes, , Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel ve Mustafa Muhammed 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Fatih Öztürk, Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Younes Belhanda, Ryan Donk, Emre Akbaba, DeAndre Yedlin, Ozornwafor ve Bartuğ Elmaz bekledi.

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