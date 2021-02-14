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Savunmada duvar ördü

Sakatlıktan kurtulduktan sonra 5 Süper Lig maçında forma giyen Muslera, performansıyla ’ın yakaladığı seriye önemli katkıda bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 23:12 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 07:00
Savunmada duvar ördü

, maçı öncesi Süper Lig'in en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 23 maçta 47 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 18 gol gördü. Ligde kalesini en fazla gole kapatan takım olan Cimbom, 23 maçının 11'inde rakiplerinin skor üretmesine izin vermedi.

Galatasaray'ın bu performansında son 5 maçta forma giyen Muslera'nın da büyük etkisi oldu. Tecrübeli file bekçisi, çıktığı bu lig müsabakaların 3'ünde kalesini gole kapatırken, diğer 2'sinde sadece birer gol yedi.

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