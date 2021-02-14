Galatasaray Kasımpaşa: 2-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

Galatasaray, ligin 25. haftasında TT Stadı'nda Kasımpaşa'yı konuk etti. Mücadele sarı kırmızılıların 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

Maçın golleri Galatasaray adına 9. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 89' Mohamed'den (P) gelirken, Kasımpaşa'nın tek golü 51. dakikada Thelin ile geldi.

Bu sonuçla Galatasaray, 51 puanla liderliğe yükselirken Kasımpaşa, 26 puanla 15. sırada kendine yer buldu.

Galatasaray, gelecek hafta Alanyaspor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise evinde Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

5. dakikada Marcao'nun uzun gönderdiği pasta ceza sahasında topla buluşan Kerem'in yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul son anda gole izin vermedi. Oyun alanına dönen topu savunma uzaklaştırdı.

8. dakikada ceza sahası dışında toplu buluşan Emre Kılınç, direkt kaleyi düşündü. Bu futbolcunun sert şutunda Ertuğrul topu kornere çeldi.

9. dakikada sol taraftan kazanılan kornerde ceza sahasına gönderilen ortada Mustafa Muhammed kafayı vurdu. Bu oyuncunun vuruşunda Ertuğrul'dan dönen topu Kerem Aktürkoğlu tamamladı ve takımını öne geçirdi. 1-0

26. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Babel'in sert şutunda kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağı kornere çeldi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

51. dakikada konuk takım beraberliği sağladı. Soldan Hajradinovic'in ortasında altıpas üzerinde kaleci Muslera boşa çıkarken kafa vuruşunu yapan Thelin meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

81. dakikada Varga'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda top kaleci Muslera'da kaldı.

86. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Uzun oynanan topla ceza sahası içi sağ çaprazda buluşan Onyekuru, kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan meşin yuvarlağı kurtardıktan sonra rakibinin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Erkan Özdamar penaltı kararı verdi. 89. dakikada penaltıda topun başına geçen Mustafa Muhammed, kaleci Ertuğrul ile meşin yuvarlağı farklı köşelere gönderdi: 2-1.

Ağır bir zeminde futbolcuların oldukça zorlandığı müsabakanın ikinci yarısında çok fazla pozisyon yaşanmadı.

Galatasaray, maçı 2-1 kazandı.

ZEMİN KARDAN ETKİLENDİ

Türk Telekom Stadı'ndaki müsabaka, ağır bir zeminde oynandı.

İstanbul için günler önce yapılan kar yağışı uyarıları nedeniyle karşılaşma Türkiye Futbol Federasyonu tarafından saat 19.00'dan 16.00'ya alındı. Galatasaray Kulübü de kar yağışına önlem olarak zemini brandalarla kapattı.

Saat 11.00 civarında brandaların açılmasının ardından zemin kar yağışından olumsuz etkilendi. Temizleme çalışmaları ve saha çizgilerinin yeniden çizilmesi sırasında zeminde bozulma meydana geldi.

Ayrıca Doğu Tribünü'nün çatısından düşen kar kütleleri de hem temizlik faaliyetlerini olumsuz etkiledi hem de sporcu sağlığını tehdit etti. Bunun üzerine özel donanımlı ekipler çatıya çıkarak temizleme çalışması başlattı.

Müsabaka kırmızı topla oynanırken Galatasaray sarı-kırmızılı parçalı, Kasımpaşa ise lacivert formayla mücadele etti.

TAYLAN ANTALYALI İLK KEZ YEDEKTE

Galatasaray'da gösterdiği iyi performans ile dikkati çeken Taylan Antalyalı, bu sezon ilk kez yedek kulübesinde oturdu.

Taylan, sarı-kırmızılı ekipte bu sezon Süper Lig'de 23 müsabakanın 22'sinde, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde 3 karşılaşmanın tamamında, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 maçın 2'sinde forma giydi.

Tüm maçlara ilk 11'de başlayan Taylan, forma giymediği karşılaşmalarda ise kart cezası veya farklı nedenlerden dolayı kadroya giremedi. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon ilk kez kadroda bulduğu bir müsabakaya ilk 11'de başlamadı.

GEDSON VE KEREM İLK KEZ 11'DE

Galatasaray'da iki futbolcu, ilk kez sarı-kırmızılı formayla 11'de mücadele etti.

Sarı-kırmızılı ekibin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Gedson Fernandes ile genç oyuncu Kerem Aktürkoğlu, ilk kez bir resmi maçın başlangıç kadrosunda yer aldı.

Sezon başında kadroya katılan 22 yaşındaki kanat oyuncusu Kerem, bu sezon Galatasaray'da 11 lig, 2 Türkiye Kupası maçında sonradan oyuna dahil oldu.

Gedson Fernandes ise sarı-kırmızılı formayla 1 Türkiye Kupası müsabakasında oynadı ve maça sonradan girdi.

KASIMPAŞA'DA MECBURİ 1 DEĞİŞİKLİK

Lacivert-beyazlı takımın teknik direktörü Fuat Çapa, mecburi 1 değişikliğe gitti.

Çapa, takımını Galatasaray karşısına Ertuğrul Taşkıran, Florent Hadergjonaj, Tomas Brecka, Dusko Tosic, Oussama Hadadi, Aytaç Kara, Kristijan Bistrovic, Gilbert Koomson, Haris Hajradinovic, Armin Hodzic ve İsaac Kiese Thelin 11'i ile sürdü.

Fuat Çapa, son oynadıkları Atakaş Hatayspor maçının 11'inde görevlendirdiği Yusuf Erdoğan'dan cezası nedeniyle yararlanamadı. Yusuf'un yerine Koomson'u oynatan Çapa, diğer 10 futbolcuda değişiklik yapmadı.

Kasımpaşa'nın yedek kulübesinde Ramazan Köse, Berk Çetin, Anıl Koç, Loret Sadiku, Evren Eren Elmalı, Kevin Varga, Mehmet Feyzi Yıldırım, Furkan Külekçi, Doğucan Haspolat, Hasan Emre Yeşilyurt yer aldı.

GARA'DA ŞEHİT EDİLEN VATANDAŞLAR İÇİN SAYGI DURUŞU

Maç öncesinde Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşları için saygı duruşunda bulunuldu.