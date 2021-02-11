Resmen senaryo

Arda’ya verilen 2 maçlık ceza Galatasaraylıları kızdırdı. Siteden “Muhatabı yok, raporlarda yok, bu ceza hukuksuzdur” denildi.
Galatasaray HaberleriGiriş Tarihi: 11 Şubat 2021 Perşembe 00:05Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2021 Perşembe 06:50
Galatasaray'ın Kadıköy'de Fenerbahçe'yi mağlup ettiği mücadeleden sonra Arda Turan'ın soyunma odasında yaptığı tezahürat PFDK'lık olmuştu. Kurul, sarı-kırmızılıların kaptanına 2 maç ceza verdi. Bu karar Galatasaray cephesinde infial oluşturdu. Resmi siteden "Kamuya kapalı alanda gerçekleşen, hakem, temsilci raporlarında yer almayan, muhatabı belli olmayan eylem ve söyleme verilen ceza disiplin hukukuna aykırıdır. Hukuki dayanaktan yoksundur" denildi. Cimbom'un yaptığı açıklamanan devamında "Bu kararın, sağlıkçıların adını kullanarak stada sokulan binlerce kişinin Galatasaray camiasına ettiği küfürlerle bir tutulması da senaryonun bir parçasıdır" ifadeleri yer aldı.
SONUNA KADAR MÜCADELE
Resmi siteden yapılan açıklamada bu taraflı kararı alanlarla sonuna kadar mücadele edileceği de vurgulandı. Taraftarlar da sosyal medyada etiketler açarak Türkiye Futbol Federasyonu'na tepki gösterdiler.