Devler arasında

Galatasaray HaberleriGiriş Tarihi: 03 Şubat 2021 Çarşamba 21:36Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2021 Perşembe 06:50
Galatasaray'ın 1.5 yıllığına kiraladığı ve satın alma opsiyonunu da aldığı Mustafa Muhammed, Başakşehir maçının ikinci yarısında oyuna girdi. Hagi, Gomis, Drogba ve Falcao ve Diagne'den sonra sarı-kırmızılı formayla çıktığı ilk maçta golü bulan oyuncular listesine adını yazdırdı. Görkemli bir başlangıç yaptı. KALECI Mert köşeyi doğru tahmin etti ama oldukça sert geldiği için atışı çıkaramadı. 13 kez topla buluştu. 8 pasından 5'i yerini buldu. Penaltıdan golü attı. Diğer kafa vuruşu dışarı gitti. 45 dakika oynamasına rağmen 4 kafa topu alarak sahanın en fazla kafa topu alan ismi oldu. 1 de top kaparak defansa yardım etti.
MISIR TAKİPTE
Mohamed'in performansı Mısır'da da yankılandı. Mısır basını, genç yıldızın attığı golü ve Terim'in açıklamalarını yazılı ve görsel medyaya taşıdı. Ayrıca eski yıldızlardan Mido, "Mısırlı bir yıldız daha Avrupa statlarında doğuşuna tanıklık ediyoruz" açıklamasını yaptı. Elneny ve Trezeguet'nin arkasından Süper Lig'den Premier Lig'e gidecek üçüncü oyuncu olacağı iddia edildi.
İLK 11 YOLU AÇIK
Mohamed'in Başakşehir karşısındaki performansından memnun kalan Terim, genç forveti derbide ilk 11'de oynatıp oynamayacağına taktik çalışmalarda karar verecek.