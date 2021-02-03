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İlk maç ilk gol

Transferin son saatlerinde kadrosuna dahil olan isimlerden , dün ilk sınavına çıkarken ilk golünü de attı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2021 Salı 22:25 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2021 Çarşamba 06:50
İlk maç ilk gol
Transferin son saatlerinde kadrosuna dahil olan isimlerden , dün ilk sınavına çıktı. Sarıkırmızılıların 'i 2-0 mağlup ettiği karşılaşmaya ikinci 45'te dahil olan yıldız futbolcu; Galatasaray forması giyen dünya yıldızları , , ve gibi ilk maçında rakip fileleri havalandırmayı başardı. 23 yaşındaki oyuncu, 90'da penaltıdan golünü attı.

SİFTAH YAPTI
Attığı golden önce aldığı saha içi pozisyonlarıyla rakip savunmaya zor anlar yaşatan Mohamed, bir kafa vuruşunda çerçeveyi tutturamadı. Yüzde 72 pas isabetiyle oynayan yıldız oyuncu, girdiği 6 ikili mücadelenin de 3'ünü kazandı. 90'da 'ın yerine giren , oyunda kaldığı süre içinde kendini gösterme şansı bulamadı. ise maçı tribünden takip etti.

Attığı golden önce aldığı saha içi pozisyonlarıyla rakip savunmaya zor anlar yaşatan Mohamed, bir kafa vuruşunda çerçeveyi tutturamadı. Yüzde 72 pas isabetiyle oynayan yıldız oyuncu, girdiği 6 ikili mücadelenin de 3'ünü kazandı. 90'da Emre Kılınç'ın yerine giren Halil, oyunda kaldığı süre içinde kendini gösterme şansı bulamadı. Yedlin ise maçı tribünden takip etti.

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