İlk maç ilk gol

SİFTAH YAPTI
Attığı golden önce aldığı saha içi pozisyonlarıyla rakip savunmaya zor anlar yaşatan Mohamed, bir kafa vuruşunda çerçeveyi tutturamadı. Yüzde 72 pas isabetiyle oynayan yıldız oyuncu, girdiği 6 ikili mücadelenin de 3'ünü kazandı. 90'da Emre Kılınç'ın yerine giren Halil, oyunda kaldığı süre içinde kendini gösterme şansı bulamadı. Yedlin ise maçı tribünden takip etti.
Attığı golden önce aldığı saha içi pozisyonlarıyla rakip savunmaya zor anlar yaşatan Mohamed, bir kafa vuruşunda çerçeveyi tutturamadı. Yüzde 72 pas isabetiyle oynayan yıldız oyuncu, girdiği 6 ikili mücadelenin de 3'ünü kazandı. 90'da Emre Kılınç'ın yerine giren Halil, oyunda kaldığı süre içinde kendini gösterme şansı bulamadı. Yedlin ise maçı tribünden takip etti.