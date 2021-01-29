Haberler Galatasaray Gazianyep FK-Galatasaray maçı sonrası Henry Onyekuru'dan açıklamalar "Evime döndüğümü hissettim!"

- maçı sonrası 'dan açıklamalar "Evime döndüğümü hissettim!"

'in 22. haftasında 'yı yeni transfer 'nun ayağından gelen 2 transferle deviren 'da galibiyetin mimarı mücadele sonrasında açıklamalarda bulundu. İşte Onyekuru'nun o sözleri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2021 Cuma 21:48 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2021 Cuma 22:12
Gazianyep FK-Galatasaray maçı sonrası Henry Onyekuru'dan açıklamalar "Evime döndüğümü hissettim!"

'in 22. haftasında deplasmanda 'yı 2-1 mağlup eden 'da, transferi sonrası çıktığı ilk mücadelede 2 gol kaydeden , karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

yaptığı açıklamada "Her zaman Allah'a çok şükrediyorum tekrar Galatasaray formasını giydirdiği için. Bu formayı giymek çok büyük onur. Taraftarla aramda güzel bir bağ var. Geri dönmem için verdikleri destek, tekrar onlarla, hocamla, takım arkadaşlarımla beraber olmak çok güzel duygu. Fiziksel olarak yüzde 100 değilim ama faktörü var. Bana verdiği destek, güven büyük fark yaratıyor. Bu destekle daha iyi performans sergiliyorum. Her geçen gün daha iyi olacağım. Golü attığımda evime döndüğümü hissettim. Taraftarlar gelmem için destekte bulundular. Evime golle döndüğüm için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

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