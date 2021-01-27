Son dakika transfer haberi: Onyekuru'nun menajerinden flaş itiraf! Fenerbahçe...

Nijeryalı yıldız, "Galatasaray'da tekrar şampiyon olmak istiyorum. asistlerimle gollerime bu kulübün daha önce önemli bir parçası oldum. Yine şampiyonluk yaşamak ve bu şampiyonluğa destek olmak istiyorum. Bu kariyerimde yeni ve önemli bir ileriye adım olacak." dedi.

Onyekuru, Monaco'da yaşadığı deneyimle ilgili olarak, "Bana çok zor ve çok ağır geldi. Mücadele ederek yerimi kazanmak istedim, sakatlık oldu. Onlar kararını verdi. Monaco, beni hiçbir zaman planları içine almadı." açıklamasını yaptı.