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Son dakika transfer haberi: Onyekuru'nun menajerinden flaş itiraf! ...

Son dakika transfer haberleri... 'ın 'dan kadrosuna kattığı eski oyuncusu geçtiğimiz günlerde resmi imzayı atmıştı. Transferin resmileşmesinin ardından Onyekuru ve menajeri William D'Avila transfer sürecine dair açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 00:44
Son dakika transfer haberi: Onyekuru'nun menajerinden flaş itiraf! Fenerbahçe...

'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı eski oyuncusu ve oyuncunun menajeri William D'Avila transfer süreci hakkında ESPN'e açıklamalarda bulundu. Galatasaray'a tekrar imza atan Henry Onyekuru da sarı-kırmızılı kulübü seçmesinin nedenlerini anlattı.

Son dakika transfer haberi: Onyekuru'nun menajerinden flaş itiraf! Fenerbahçe...

, "Dürüst olmak gerekirse, 'a geri döndüğüme çok mutlu oldum. Galatasaray'da geçmişte çok güzel başarılar yakaladım. Galatasaray'a gelmeyi seçtim. Çünkü, 6 aydır oynamıyordum. Kendimi tekrar sıfırdan ispatlayacak bir yere değil, beni çok iyi tanıyan, bilen, bana güvenen, beni seven, inanan insanların arasında olmaya ihtiyacım vardı. Galatasaray gibi tarihi başarılarla dolu kulübü, bu nedenle tercih ettim." dedi.

Son dakika transfer haberi: Onyekuru'nun menajerinden flaş itiraf! Fenerbahçe...

"Düzenli olarak oynamaya ihtiyacım var." diyen Onyekuru, "Tekrar maç formumu kazanmam gerekiyor. , bana her zaman sevgiyle yaklaştı. Fatih Terim, bana çok güvenen biri. Galatasaray gelme nedenlerimin başında Fatih Hocam geliyor." ifadelerini kullandı.

Son dakika transfer haberi: Onyekuru'nun menajerinden flaş itiraf! Fenerbahçe...

Nijeryalı yıldız, "'da tekrar şampiyon olmak istiyorum. asistlerimle gollerime bu kulübün daha önce önemli bir parçası oldum. Yine şampiyonluk yaşamak ve bu şampiyonluğa destek olmak istiyorum. Bu kariyerimde yeni ve önemli bir ileriye adım olacak." dedi.

Son dakika transfer haberi: Onyekuru'nun menajerinden flaş itiraf! Fenerbahçe...

Onyekuru, 'da yaşadığı deneyimle ilgili olarak, "Bana çok zor ve çok ağır geldi. Mücadele ederek yerimi kazanmak istedim, sakatlık oldu. Onlar kararını verdi. Monaco, beni hiçbir zaman planları içine almadı." açıklamasını yaptı.

Son dakika transfer haberi: Onyekuru'nun menajerinden flaş itiraf! Fenerbahçe...

" benim ikinci evim." diyerek sözlerini sürdüren Onyekuru, "Tekrar fit olmak, futbol oynamak, bu işten keyif almak ve sahada özgürce oynamak istiyordum. Galatasaray, benim ikinci evim ve bunun için en ideal yer." dedi.

Son dakika transfer haberi: Onyekuru'nun menajerinden flaş itiraf! Fenerbahçe...

Nijeryalı oyuncu, "'ya transferim mecburiyetti. Benim söz hakkım bile yoktu. Hiçbir şey bilmiyordum. Everton, beni satacağını söyledi. Bir takım buldular ve beni gitmeye mecbur bıraktılar. Seçim yapma şansım yoktu. Açıkçası, onların da hatası yoktu. Gerçekten söz hakkım yoktu. Monaco'da inişler ve çıkışlar yaşadım. Şimdi transfer oldum ve kendimi gösterme zamanım geldi." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Son dakika transfer haberi: Onyekuru'nun menajerinden flaş itiraf! Fenerbahçe...

Nijeryalı oyuncu 'nun menajeri William D'Avila da transfer sürecine dair flaş bir itirafta bulundu.

Son dakika transfer haberi: Onyekuru'nun menajerinden flaş itiraf! Fenerbahçe...

Onyekuru'ya birçok kulüpten transfer geldiğinin altını çizen D'Avila, ile birlikte "Fransa'dan Rennes, Belçika'dan Anderlecht, Almanya'dan Augsburg, Rusya'dan CSKA Moskova ile Galatasaray'ın ezeli rakibi de teklifte bulundu ancak oyuncu sarı-kırmızılıları seçti" dedi.

Son dakika transfer haberi: Onyekuru'nun menajerinden flaş itiraf! Fenerbahçe...

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