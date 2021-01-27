Son dakika transfer haberi: Onyekuru'nun menajerinden flaş itiraf! Fenerbahçe...

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı eski oyuncusu Henry Onyekuru ve oyuncunun menajeri William D'Avila transfer süreci hakkında ESPN'e açıklamalarda bulundu. Galatasaray'a tekrar imza atan Henry Onyekuru da sarı-kırmızılı kulübü seçmesinin nedenlerini anlattı.
Henry Onyekuru, "Dürüst olmak gerekirse, Galatasaray'a geri döndüğüme çok mutlu oldum. Galatasaray'da geçmişte çok güzel başarılar yakaladım. Galatasaray'a gelmeyi seçtim. Çünkü, 6 aydır oynamıyordum. Kendimi tekrar sıfırdan ispatlayacak bir yere değil, beni çok iyi tanıyan, bilen, bana güvenen, beni seven, inanan insanların arasında olmaya ihtiyacım vardı. Galatasaray gibi tarihi başarılarla dolu kulübü, bu nedenle tercih ettim." dedi.
"Düzenli olarak oynamaya ihtiyacım var." diyen Onyekuru, "Tekrar maç formumu kazanmam gerekiyor. Galatasaray, bana her zaman sevgiyle yaklaştı. Fatih Terim, bana çok güvenen biri. Galatasaray gelme nedenlerimin başında Fatih Hocam geliyor." ifadelerini kullandı.