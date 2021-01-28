Haberler Galatasaray Son dakika: Galatasaray Gedson Fernandes ile anlaşma sağladı! İşte detaylar...

Son dakika: ile anlaşma sağladı! İşte detaylar...

Son dakika transfer haberi... 1 Şubat'ta bitecek olan transfer dönemi öncesi çalışmalarını hızlnadıran Galatasaray, listesinde bulunan ile anlaşma sağladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 19:44 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 20:06
Son dakika: Galatasaray Gedson Fernandes ile anlaşma sağladı! İşte detaylar...

Geçtiğimiz haftalarda 'da yayın yapan gazetesinin muhabiri , 'ın ses getirecek bir oyuncunun peşinde olduğunu belirtmiş, sarı-kırmızılıların 'nın futbolcusu olan ancak şu anda ekiplerinden 'da kiralık olarak forma giyen Portekizli orta saha ile ilgilendiğini ifade etmişti.

50 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralanan 22'lik genç yeteneğin yedek kaldığı için devre arasında forma giyebileceği bir başka takıma gitmesi beklenirken, gazeteci müjdeli haberi verdi.

Ünlü gazetecinin sosyal medya hesabından paylaştığı haberde; Galatasaray,'ın Gedson Fernandes ile anlaşma sağlarken, kulübü Benfica ile son görüşmeleri yapıyor.

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