Son dakika: Galatasaray Gedson Fernandes ile anlaşma sağladı! İşte detaylar...

Geçtiğimiz haftalarda İtalya'da yayın yapan Il giornale del Toro gazetesinin muhabiri Matteo Pedrosi, Galatasaray'ın ses getirecek bir oyuncunun peşinde olduğunu belirtmiş, sarı-kırmızılıların Benfica'nın futbolcusu olan ancak şu anda Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da kiralık olarak forma giyen Portekizli orta saha Gedson Fernandes ile ilgilendiğini ifade etmişti.

50 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralanan 22'lik genç yeteneğin yedek kaldığı için devre arasında forma giyebileceği bir başka takıma gitmesi beklenirken, İtalyan gazeteci Nicolo Schira müjdeli haberi verdi.

Ünlü gazetecinin sosyal medya hesabından paylaştığı haberde; Galatasaray,'ın Gedson Fernandes ile anlaşma sağlarken, Portekiz kulübü Benfica ile son görüşmeleri yapıyor.