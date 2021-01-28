Galeri Galatasaray Son dakika transfer haberi: İrfan Can Kahveci karşılığında onu istemişlerdi! Galatasaray imzayı attırıyor

Son dakika transfer haberi: İrfan Can Kahveci karşılığında onu istemişlerdi! Galatasaray imzayı attırıyor

Son dakika Galatasaray transfer haberi... Süper Lig'de transfer dönemi hareketliliği tüm hızıyla sürerken, tescil döneminin en çok konuşulan takımları Fenerbahçe ve Galatasaray oldu... Özellikle İrfan Can transferi için çıkan büyük rekabet gündemin 1 numaralı maddesi olurken, Galatasaray Medipol Başakşehir'in İrfan Can Kahveci karşılığında istediği isim için flaş bir hamle yapma hazırlığında. İşte detaylar...