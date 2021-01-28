Galeri Galatasaray Son dakika transfer haberi: İrfan Can Kahveci karşılığında onu istemişlerdi! Galatasaray imzayı attırıyor

Son dakika transfer haberi: İrfan Can Kahveci karşılığında onu istemişlerdi! Galatasaray imzayı attırıyor

Son dakika Galatasaray transfer haberi... Süper Lig'de transfer dönemi hareketliliği tüm hızıyla sürerken, tescil döneminin en çok konuşulan takımları Fenerbahçe ve Galatasaray oldu... Özellikle İrfan Can transferi için çıkan büyük rekabet gündemin 1 numaralı maddesi olurken, Galatasaray Medipol Başakşehir'in İrfan Can Kahveci karşılığında istediği isim için flaş bir hamle yapma hazırlığında. İşte detaylar...

Son dakika transfer haberi: İrfan Can Kahveci karşılığında onu istemişlerdi! Galatasaray imzayı attırıyor

Son dakika transfer haberi: İrfan Can Kahveci karşılığında onu istemişlerdi! Galatasaray imzayı attırıyor

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray, şu ana dek Halil Dervişoğlu ve Henry Onyekuru'yu renklerine bağlamış, transfer sezonunda son günlere girilirken henüz 2 transferi resmen açıklamıştı.

Son dakika transfer haberi: İrfan Can Kahveci karşılığında onu istemişlerdi! Galatasaray imzayı attırıyor

Birçok isimle görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılarda takıma katılacak isimlerin yanı sıra hali hazırda kadroda bulunan ve ayrılığı gündemde olan bazı isimler için de yeni formüller aranıyor.

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Son dakika transfer haberi: İrfan Can Kahveci karşılığında onu istemişlerdi! Galatasaray imzayı attırıyor

Bu isimlerin başında sakatlıklarla boğuşan ve performansı beklentilerin çok altında kalan Radamel Falcao gelirken, Diagne, Marcao, Babel gibi isimler de geleceği merak edilen isimlerden...

Son dakika transfer haberi: İrfan Can Kahveci karşılığında onu istemişlerdi! Galatasaray imzayı attırıyor

Sarı-kırmızılıların Portekiz ekibi Chaves'ten kadrosuna kattığı 24 yaşındaki Marcao performansıyla dev kulüplerin ilgisini çekerken, G.Saray'ın İrfan Can talebi üzerine Başakşehir'den gelen Marcao + 3 milyon Euro talebi sonrası yönetimin oyuncu için nasıl bir inisiyatif kullanacağı merak ediliyordu.

Son dakika transfer haberi: İrfan Can Kahveci karşılığında onu istemişlerdi! Galatasaray imzayı attırıyor

Transfer söylentileri sonrası Marcao'da Süper Lig'de oynanan Başakşehir mücadelesi sonrası açıklamalarda bulunurken, "Bu konuyla ilgili bir şey demem. Kulüpler konuşacak, menajerler konuşacak; ben bir şey diyemem" ifadelerini kullanmıştı.

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