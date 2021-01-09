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maçına damgası! İlk yarıda hat-trick yaptı

'da , karşılaşmasında gösterdiği performansla göz doldurdu. Faslı yıldız ilk yarıda attığı 3 golle yıldızlaştı ve sarı-kırmızılı takımdaki ilk kez hat-trick sevinci yaşadı. Belhanda son olarak 2013 yılında formasıyla hat-trick yapma başarısı göstermişti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2021 Cumartesi 20:21
Galatasaray Gençlerbirliği maçına Younes Belhanda damgası! İlk yarıda hat-trick yaptı

'ın oyuncusu , maçının ilk yarısında 3 gol atarak yıldızlaştı. Bu 3 golle birlikte Faslı oyuncu, Sarı-kırmızılılar'daki ilk hat-trick sevincini yaşadı.

Belhanda'nın bir önceki hat-tirck'i 2013 yılında forması giydiği dönemde geldi. oyuncusu, 6 Ekim 2013'te oynanan ve 9-1 sona eren maçında hat-trick yapmıştı.

Galatasaray'daki sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 30 yaşındaki futbolcuyla yönetimin yeni kontrat görüşmeleri henüz sonuçlanmış değil.


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