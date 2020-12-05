Menajeri Onyekuru'nun Galatasaray'dan neden ayrıldığı açıkladı

Galatasaray geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Onyekuru'yu yeniden kadrosuna dahil etmek istiyor.

Geçtiğimiz sezon Nijeryalı futbolcu pandemi nedeniyle ligin uzamasının ardından ligi bitiremeden sarı-kırmızılı takıma veda etmek istemişti.

Yıldız futbolcunun menajeri William D'avila bu konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

D'avila, "Onyekuru hakkında söylenenlerin hiçbiri doğru değil. Ücretinde indirim talep edildiğinde, hiç ikiletmeden, direkt kabul etti. Bu resmî ve kulüp kayıtlarında var.

"GALATASARAY'DA TAMAMLAMAK İSTEDİ" Galatasaray'da hiçbir sorun yaşamadı. Galatasaray'da daha fazla kalmak için her zaman daha iyisini vermeye çalıştı. Fakat ne yazık ki Monaco teknik direktörü onu yeni sezon planlamasında düşündüğü için sezon başı çalışmalara çağırdı. Henry sezonu Galatasaray'da tamamlamak istedi; ama Monaco bunu kabul etmedi" dedi.