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Menajeri Onyekuru'nun 'dan neden ayrıldığı açıkladı

Geçtiğimiz sezonun devre arasında yarım sezon kiralanan Henry Onyekuru, pandemi nedeniyle ligin uzamasının ardından 31 Mayıs'ta sarı-kırmızılılardan ayrılmış ve yeniden başlayan ligde forması giyememişti. Nijeryalı futbolcunun menajeri Onyekuru'nun Galatasaray'dan neden ayrıldığını açıkladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2020 Cumartesi 19:09 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2020 Cumartesi 19:10
Menajeri Onyekuru'nun Galatasaray'dan neden ayrıldığı açıkladı

geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Onyekuru'yu yeniden kadrosuna dahil etmek istiyor.

Menajeri Onyekuru'nun Galatasaray'dan neden ayrıldığı açıkladı

Geçtiğimiz sezon Nijeryalı futbolcu pandemi nedeniyle ligin uzamasının ardından ligi bitiremeden sarı-kırmızılı takıma veda etmek istemişti.

Menajeri Onyekuru'nun Galatasaray'dan neden ayrıldığı açıkladı

Yıldız futbolcunun menajeri William D'avila bu konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Menajeri Onyekuru'nun Galatasaray'dan neden ayrıldığı açıkladı

D'avila, "Onyekuru hakkında söylenenlerin hiçbiri doğru değil. Ücretinde indirim talep edildiğinde, hiç ikiletmeden, direkt kabul etti. Bu resmî ve kulüp kayıtlarında var.

Menajeri Onyekuru'nun Galatasaray'dan neden ayrıldığı açıkladı

"GALATASARAY'DA TAMAMLAMAK İSTEDİ"

'da hiçbir sorun yaşamadı. Galatasaray'da daha fazla kalmak için her zaman daha iyisini vermeye çalıştı. Fakat ne yazık ki Monaco teknik direktörü onu yeni sezon planlamasında düşündüğü için sezon başı çalışmalara çağırdı. Henry sezonu Galatasaray'da tamamlamak istedi; ama Monaco bunu kabul etmedi" dedi.

Menajeri Onyekuru'nun Galatasaray'dan neden ayrıldığı açıkladı

"KÖTÜ OLAN BİR ŞEY YOK"

William D'avila, "Henry geçen sezon 16 gol attı. 7 gol pası verdi. 'ın 21 yıl sonda Kadıköy'de Fenerbahçe karşısında elde ettiği galibiyette büyük pay sahibi oldu. Henry Onyekuru ile Galatasaray arasında sadece güzel şeyler var. İyi hatıralar. Kötü olan bir şey yok" şeklinde konuştu. (Ajansspor)

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