Haberler Galatasaray Tümer Metin'den Galatasaray'a Barcelona benzetmesi! "Tiki-taka futbolu..."

'den 'a benzetmesi! "Tiki-taka futbolu..."

, 'in 10. haftasında konuk olduğu 'u 4-0 mağlup ederken, özellikle sahada sergilenen başarılı oyun büyük beğeni topladı. Karşılaşmayı değerlendiren , sarı-kırmızılı takımın ortaya koyduğu futboldan övgüyle bahsedip benzetmesi yaptı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 10:07
Tümer Metin'den Galatasaray'a Barcelona benzetmesi! "Tiki-taka futbolu..."

yorumcusu , 'ın karşısında aldığı 4-0'lık gaslibiyeti TRT Spor'da yayınlanan 'Stadyum' programında değerlendirdi.

Tümer Metin'den Galatasaray'a Barcelona benzetmesi! "Tiki-taka futbolu..."

Sarı-kırmızılıların futbolundan övgüyle bahseden Metin, ortaya konan başarılı pas oyununu 'nın 'tiki-taka' oyununa benzetti.

İşte Tümer Metin'in Galatasaray yorumu:

Tümer Metin'den Galatasaray'a Barcelona benzetmesi! "Tiki-taka futbolu..."

iyi oynadı. Maçın tamamına hakim oldu. Maça çok iyi başladılar. 15. dakikada Ayhan Akman hocaya yazdım. "Tomas'ı ara, mesaj at. Maç başladı haberi olsun, gelsinler artık" dedim.

Tümer Metin'den Galatasaray'a Barcelona benzetmesi! "Tiki-taka futbolu..."

'ın iyi oyununa gölge düşürmek istemiyorum. Galatasaray çok iyi başladı. Ancak, Rizesporlu futbolcular biraz geç reaksiyon verdiler maça. İlk 15 dakikada 4 tane pozisyon üst üste yazdım. Arkası geliyor, yazmaktan vazgeçtim. Her gittiği atağı pozisyonla sonuçlandıran bir Galatasaray vardı. Diagne'nin var, Emre'nin var. O bölgeye giren herkes pozisyona girdi.

Tümer Metin'den Galatasaray'a Barcelona benzetmesi! "Tiki-taka futbolu..."

İlk yarının 2-0 bitmesi gerekiyordu. Geçen hafta da böyle bir vardı. Skora yansıtamamıştı. Doğal olarak maçın gidişatında sıkıntı yaşadı.

Tümer Metin'den Galatasaray'a Barcelona benzetmesi! "Tiki-taka futbolu..."

En önemli özellik; Sivas deplasmanında da böyle oldu. Zaman zaman 'dan esintiler demiştik. Belhanda, Feghouli, Ardalı tiki-takayı yapan bir görüntü sergilemişti. Bugün de buna benzer bir oyun vardı sahada.

Tümer Metin'den Galatasaray'a Barcelona benzetmesi! "Tiki-taka futbolu..."

Özellikle, 1'den 2'ye, 2'den 3. bölgeye çok rahat geçişler yaptılar. Bunda Marcao ile Donk'un ayak kalitesiyle beraber bence ligin ilk 10 haftasının en formda oyuncusu Taylan'ın çıkışları, isabetli pasları da etkili oldu.

Tümer Metin'den Galatasaray'a Barcelona benzetmesi! "Tiki-taka futbolu..."

Fatih Hoca, Taylan Antalyalı üzerinden bir kurgu yaptı. Taylan da bunun karşılığını verdi. Muhteşem de bir gol attı. Bu performansı taçlandırmak ve kendi gelişimini tamamlaması adına da önemli.

Tümer Metin'den Galatasaray'a Barcelona benzetmesi! "Tiki-taka futbolu..."

Üç Emre; Emre Taşdemir, Emre Kılınç, Emre Akbaba üçgenler kurdular bölgelerinde. Oraya Feghouli de eklendi. Taylan da etki ederek pas trafiğini iyi kurdular. Kenarları kullanmadan içeriden etkili oldular.

Tümer Metin'den Galatasaray'a Barcelona benzetmesi! "Tiki-taka futbolu..."

Diagne'nin de topu oraya getirdiği zaman bir meziyeti var. Bir şekilde içeri itekliyor. Kaçırdıkları da var. İlk yarı kafayla kaçırdı, Gökhan ayakla kurtardı. , rahat bir galibiyet elde etti ve hak ederek kazandı.

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