Tümer Metin'den Galatasaray'a Barcelona benzetmesi! "Tiki-taka futbolu..."

Futbol yorumcusu Tümer Metin, Galatasaray'ın Çaykur Rizespor karşısında aldığı 4-0'lık gaslibiyeti TRT Spor'da yayınlanan 'Stadyum' programında değerlendirdi.

Sarı-kırmızılıların futbolundan övgüyle bahseden Metin, ortaya konan başarılı pas oyununu Barcelona'nın 'tiki-taka' oyununa benzetti. İşte Tümer Metin'in Galatasaray yorumu:

Galatasaray iyi oynadı. Maçın tamamına hakim oldu. Maça çok iyi başladılar. 15. dakikada Ayhan Akman hocaya yazdım. "Tomas'ı ara, mesaj at. Maç başladı haberi olsun, gelsinler artık" dedim.

Galatasaray'ın iyi oyununa gölge düşürmek istemiyorum. Galatasaray çok iyi başladı. Ancak, Rizesporlu futbolcular biraz geç reaksiyon verdiler maça. İlk 15 dakikada 4 tane pozisyon üst üste yazdım. Arkası geliyor, yazmaktan vazgeçtim. Her gittiği atağı pozisyonla sonuçlandıran bir Galatasaray vardı. Diagne'nin var, Emre'nin var. O bölgeye giren herkes pozisyona girdi.

İlk yarının 2-0 bitmesi gerekiyordu. Geçen hafta da böyle bir Galatasaray vardı. Skora yansıtamamıştı. Doğal olarak maçın gidişatında sıkıntı yaşadı.

En önemli özellik; Sivas deplasmanında da böyle oldu. Zaman zaman Barcelona'dan esintiler demiştik. Belhanda, Feghouli, Ardalı tiki-takayı yapan bir görüntü sergilemişti. Bugün de buna benzer bir oyun vardı sahada.

Özellikle, 1'den 2'ye, 2'den 3. bölgeye çok rahat geçişler yaptılar. Bunda Marcao ile Donk'un ayak kalitesiyle beraber bence ligin ilk 10 haftasının en formda oyuncusu Taylan'ın çıkışları, isabetli pasları da etkili oldu.

Fatih Hoca, Taylan Antalyalı üzerinden bir kurgu yaptı. Taylan da bunun karşılığını verdi. Muhteşem de bir gol attı. Bu performansı taçlandırmak ve kendi gelişimini tamamlaması adına da önemli.

Üç Emre; Emre Taşdemir, Emre Kılınç, Emre Akbaba üçgenler kurdular bölgelerinde. Oraya Feghouli de eklendi. Taylan da etki ederek pas trafiğini iyi kurdular. Kenarları kullanmadan içeriden etkili oldular.