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Çocuklar için el ele

Aslan, Twitter hesabından için paylaşım yaptı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 21:44 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2020 Cumartesi 06:50
Çocuklar için el ele

Aslan, Twitter hesabından için paylaşım yaptı. UNİCEF'le işbirliği yapan sarı-kırmızılılar, "Her erişebildiği, spor yaparak büyüyebildiği bir dünyayı birlikte yeniden şekillendirelim. Hayalini desteklemek için BAĞIŞ yaz, 3005'e gönder, 'e 10 TL bağış yap" ifadelerini kullandı. Oyuncular da idmanda UNİCEF tişörtleriyle poz vererek 'Çocuk Hakları Günü'nü kutladı.

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