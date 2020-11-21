Çocuklar için el ele

Aslan, Twitter hesabından Dünya Çocuk Hakları Günü için paylaşım yaptı. UNİCEF'le işbirliği yapan sarı-kırmızılılar, "Her çocuğun haklarına erişebildiği, spor yaparak büyüyebildiği bir dünyayı birlikte yeniden şekillendirelim. Hayalini desteklemek için BAĞIŞ yaz, 3005'e gönder, UNICEF'e 10 TL bağış yap" ifadelerini kullandı. Oyuncular da idmanda UNİCEF tişörtleriyle poz vererek 'Çocuk Hakları Günü'nü kutladı.