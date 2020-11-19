Galatasaray'da Radamel Falcao kararı verildi! Kayserispor maçında...

Galatasaray'ın golcüsü Falcao'ya milli ara da iyi gelmedi. Kart cezası nedeniyle Ankaragücü, sakatlığı nedeniyle de Sivas deplasmanında forma giyemeyen Kolombiyalı forvet, milli maçlar için verilen arada takıma dahil olması bekleniyordu. Ne var ki 34 yaşındaki oyuncu takımdan ayrı çalışmalarını sürdürüyor.

Teknik kadro, futbolcunun yaklaşımına göre Kayseri maçı için kararını verecek.



Milliyet'in haberine göre Falcao'nun büyük ihtimal 23 Kasım'da oynanacak Kayserispor karşılaşmasında takımdaki yerini alamayacağı ifade edildi.

Diğer taraftan milli takım kampında sakatlanan Luyindama'nın 3 hafta için düşünülen tedavi programına yoğun şekilde başlandı.

Nijerya Milli Takımı'nda sakatlanan ve 36. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Etebo'nun durumuna bugün İstanbul'a dönüşünde bakılacak ve sakatlığı konusunda kesin bilgi sahibi olunacak.