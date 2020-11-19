Galatasaray'ın hedefindeki isim ortaya çıktı! Macaristan'ın yıldızı...

Geçtiğimiz sezon pandemi nedeniyle lige verilen aranın ardından şampiyonluk yarışından kopan Galatasaray'da hedef bu sezon mutlak şampiyonluk.

Sarı-kırmızılılar sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyerek hem Devler Ligi'ne yeniden katılma hem de ekonomik anlamda rahatlamnın planlarını yapıyor.

Galatasaray bir yandan da teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda transferde de gerişimlerini arttırdı.

Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı kırmızılılar şimdiden çalışmalara başladı.

HEDEFTE SZALAI VE KENAN VAR Apollon Limasol'da forma giyen ve Macaristan Milli takımı'nda da görev yapan stoper Attila Szalai ile A Milli takımımız'daki performansıyla göz dolduran Kenan Karaman'ı kadroya katmayı planlayan Galatasaray yönetimi, bu kez transferde geç kalmak istemiyor.

Yaz transfer dönemini rakiplerinin aksine daha sakin geçiren ve bu nedenle hem camianın hem de taraftarların tepkisiyle karşılaşan Galatasaray yönetimi, ocak ayındaki ara transfer döneminde nokta atışı yapmayı hedefliyor.

Kadrosunu güçlendirmek isteyen ve bu amaçla şimdiden çalışmalara başlayan sarı kırmızılılar öncelikle savunmaya ve hücum hattına takviye yapmak istiyor.

Bu bölgeler için iki futbolcunun adı ön plana çıkarken bunlardan ilki Macaristan Milli Takımı'nın stoperi Attila Szalai. Diğeri ise A Milli Takımımız'ın yıldız oyuncularından Kenan Karaman.

3 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR Galatasaray scout ekibinin uzun süredir takip ettiği Attila Szalai için kulübün vakit kaybetmeden devre arası hamle yapmak istediği ortaya çıktı. Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden Apollon Limasol'da forma giyen ve Macaristan Milli Takımı'nın asları arasında yer alan 22 yaşındaki stoper performansı ile sınıfı geçti.