Haberler Galatasaray Galatasaray'ın hedefindeki isim ortaya çıktı! Macaristan'ın yıldızı...

'ın hedefindeki isim ortaya çıktı! 'ın yıldızı...

Son dakika haberi: Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyerek yeniden Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen Galatasaray da bir yandan da çalışmaları devam ediyor. Devre arasında takıma takviye yapmayı planlayan Cimbom'da forması giyen yıldız futbolcunun yakından takip edildiği ortaya çıktı. İşte o isim ve transferde son gelişmeler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2020 Perşembe 10:02
Galatasaray'ın hedefindeki isim ortaya çıktı! Macaristan'ın yıldızı...

Geçtiğimiz sezon pandemi nedeniyle lige verilen aranın ardından şampiyonluk yarışından kopan 'da hedef bu sezon mutlak şampiyonluk.

Galatasaray'ın hedefindeki isim ortaya çıktı! Macaristan'ın yıldızı...

Sarı-kırmızılılar sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyerek hem Devler Ligi'ne yeniden katılma hem de ekonomik anlamda rahatlamnın planlarını yapıyor.

Galatasaray'ın hedefindeki isim ortaya çıktı! Macaristan'ın yıldızı...

bir yandan da teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda transferde de gerişimlerini arttırdı.

Galatasaray'ın hedefindeki isim ortaya çıktı! Macaristan'ın yıldızı...

Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı kırmızılılar şimdiden çalışmalara başladı.

Galatasaray'ın hedefindeki isim ortaya çıktı! Macaristan'ın yıldızı...

HEDEFTE SZALAI VE KENAN VAR

Apollon Limasol'da forma giyen ve 'nda da görev yapan stoper Attila Szalai ile A Milli takımımız'daki performansıyla göz dolduran Kenan Karaman'ı kadroya katmayı planlayan yönetimi, bu kez transferde geç kalmak istemiyor.

Galatasaray'ın hedefindeki isim ortaya çıktı! Macaristan'ın yıldızı...

Yaz dönemini rakiplerinin aksine daha sakin geçiren ve bu nedenle hem camianın hem de taraftarların tepkisiyle karşılaşan yönetimi, ocak ayındaki ara transfer döneminde nokta atışı yapmayı hedefliyor.

Galatasaray'ın hedefindeki isim ortaya çıktı! Macaristan'ın yıldızı...

Kadrosunu güçlendirmek isteyen ve bu amaçla şimdiden çalışmalara başlayan sarı kırmızılılar öncelikle savunmaya ve hücum hattına takviye yapmak istiyor.

Galatasaray'ın hedefindeki isim ortaya çıktı! Macaristan'ın yıldızı...

Bu bölgeler için iki futbolcunun adı ön plana çıkarken bunlardan ilki 'nın stoperi Attila Szalai. Diğeri ise A Milli Takımımız'ın yıldız oyuncularından Kenan Karaman.

Galatasaray'ın hedefindeki isim ortaya çıktı! Macaristan'ın yıldızı...

3 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

scout ekibinin uzun süredir takip ettiği Attila Szalai için kulübün vakit kaybetmeden devre arası hamle yapmak istediği ortaya çıktı. Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden Apollon Limasol'da forma giyen ve 'nın asları arasında yer alan 22 yaşındaki stoper performansı ile sınıfı geçti.

Galatasaray'ın hedefindeki isim ortaya çıktı! Macaristan'ın yıldızı...

Teknik heyetin de beğendiği ve kulübü ile 2023 yılına kadar kontratı bulunan Macar futbolcuyu en uygun bonservis maliyeti ile kadrosuna katmak için ara transferde harekete geçecek. (Hürriyet)

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