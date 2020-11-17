Galatasaray'da milli kabus! Fatih Terim'in korktuğu başına geldi | Son dakika haberleri

Cimbom'da teknik direktör Fatih Terim işleri yoluna koymuşken milli arada en çok sakatlıklardan çekiniyordu. Korktuğu başına geldi.

İlk kötü haberi Galatasaray resmi sitesinden duyurdu. Ülke Milli Takımına giden bir oyuncuda corona virüsüne rastlandığı açıklandı.

Norveç Futbol Federasyonu bu oyuncunun Omar Elabdellaoui olduğunu belirtti. Sarı-kırmızılı kulüp ardından iki yabancı oyuncusundan daha kötü haber aldı.

LUYINDAMA 1 AY YOK Aslan'a ikinci kötü haber Christian Luyindama'dan geldi. Geçen sezon Milli Takım'da sol diz ön çapraz bağları kopan ve dış menisküsü yırtılan Kongolu savunmacı bir kez daha sakatlık yaşadı.

Kongo'dan Footdrc'nin haberine göre Luyindama 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak. Galatasaray sağlık heyeti de oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. 'The Boss' lakaplı stoper, İstanbul'a gelince hemen tedavisine başlanacak.

4. TESTİ POZİTİF Sarı-kırmızılılarda üst üste kötü haberlerin ardından gözler Ryan Babel'e çevrilmişti. Corona virüsü semptomları gösteren Hollandalı oyuncu 'hızlı test kitine' girdi.

İlk 3 testi negatif çıktı. 33 yaşındaki yıldız ismin 4. testinde ise corona virüsüne rastlandı.

FORMA DONK'UN Fatih Terim'in 'joker' oyuncusu bir kez daha devrede. Nerede eksik olsa orada oynayan Ryan Donk, Luyindama'nın sakat olduğu dönemde Aslan'da ilk 11'de başlayacak.