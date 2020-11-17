Haberler Galatasaray Galatasaray'da milli kabus! Fatih Terim'in korktuğu başına geldi | Son dakika haberleri

'da milli kabus! 'in korktuğu başına geldi | Son dakika haberleri

Üst üste aldığı galibiyetlerle yeniden şahlahanan 'da teknik direktör 'in korktuğu başına geldi. Milli arada adeta kabusu yaşayan sarı-kırmızılılarda yıldız futbolculardan kötü haberler arka arkaya geldi. Elabdellaoui ile başlayan kötü süreç ile devam etti. Son olarak 'in Covid-19 testinin pozitif çıkması can sıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2020 Pazartesi 21:56 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2020 Salı 06:50
Galatasaray'da milli kabus! Fatih Terim'in korktuğu başına geldi | Son dakika haberleri

Cimbom'da teknik direktör işleri yoluna koymuşken milli arada en çok sakatlıklardan çekiniyordu. Korktuğu başına geldi.

Galatasaray'da milli kabus! Fatih Terim'in korktuğu başına geldi | Son dakika haberleri

İlk kötü haberi resmi sitesinden duyurdu. Ülke Milli Takımına giden bir oyuncuda corona virüsüne rastlandığı açıklandı.

Galatasaray'da milli kabus! Fatih Terim'in korktuğu başına geldi | Son dakika haberleri

Norveç Futbol Federasyonu bu oyuncunun olduğunu belirtti. Sarı-kırmızılı kulüp ardından iki yabancı oyuncusundan daha kötü haber aldı.

Galatasaray'da milli kabus! Fatih Terim'in korktuğu başına geldi | Son dakika haberleri

LUYINDAMA 1 AY YOK

Aslan'a ikinci kötü haber Christian 'dan geldi. Geçen sezon Milli Takım'da sol diz ön çapraz bağları kopan ve dış menisküsü yırtılan Kongolu savunmacı bir kez daha yaşadı.

Galatasaray'da milli kabus! Fatih Terim'in korktuğu başına geldi | Son dakika haberleri

Kongo'dan Footdrc'nin haberine göre 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak. sağlık heyeti de oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. 'The Boss' lakaplı stoper, İstanbul'a gelince hemen tedavisine başlanacak.

Galatasaray'da milli kabus! Fatih Terim'in korktuğu başına geldi | Son dakika haberleri

4. TESTİ POZİTİF

Sarı-kırmızılılarda üst üste kötü haberlerin ardından gözler Ryan 'e çevrilmişti. semptomları gösteren Hollandalı oyuncu 'hızlı test kitine' girdi.

Galatasaray'da milli kabus! Fatih Terim'in korktuğu başına geldi | Son dakika haberleri

İlk 3 testi negatif çıktı. 33 yaşındaki yıldız ismin 4. testinde ise corona virüsüne rastlandı.

Galatasaray'da milli kabus! Fatih Terim'in korktuğu başına geldi | Son dakika haberleri

FORMA DONK'UN

'in 'joker' oyuncusu bir kez daha devrede. Nerede eksik olsa orada oynayan Ryan Donk, 'nın sakat olduğu dönemde Aslan'da ilk 11'de başlayacak.

Galatasaray'da milli kabus! Fatih Terim'in korktuğu başına geldi | Son dakika haberleri

OMAR: BEN İYİYİM

Corona virüsüne yakalanan kendisine "Geçmiş olsun" mesajları yollayan taraftara teşekkür etti. Başarılı sağ bek "Hafif semptomlar gösteriyorum ama genel anlamda iyiyim. Mesajlarınız için teşekkür ediyorum" dedi. Kayserispor ve Ç. Rize maçlarında forma giyemeyecek.

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