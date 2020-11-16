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'dan sakatlık açıklaması! ...

Kayserispor maçı hazırlıklarını 'nde gerçekleştiren 'dan ve Luyindama açıklaması geldi. Sarı-kırmızılılar resmi sitesinden, Kolombiyalı golcünün takımdan ayrı özel bir çalışma yaptığını kaydederken, milli takımda sakatlanan Luyindama'nın sağlık durumunun 'a döndükten sonra yapılacak ileri tetkiklerin ardından netlik kazanacağı kaydedildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2020 Pazartesi 22:14
Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! Radamel Falcao...

'in 9. haftasında 23 Kasım Pazartesi günü Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek , hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda genel kuvvet çalışması uygulandığı belirtildi.

FALCAO TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI
Kolombiyalı futbolcu 'nun tedavisinin ardından takımdan ayrı özel bir çalışma yaptığı aktarıldı.

Kasık adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarılan Demokratik Kongolu oyuncu Christian Luyindama'nın sağlık durumunun ise 'a döndükten sonra yapılacak ileri tetkiklerin ardından netlik kazanacağı kaydedildi.

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