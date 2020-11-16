Haberler Galatasaray Emiliano Viviano'dan flaş Fatih Terim sözleri! "İtalya futbolu için çok önemli bir figür"

'dan flaş sözleri! " futbolu için çok önemli bir figür"

'in flaş ekibi 'ün kalecisi önemli açıklamalarda bulundu. Deneyimli file bekçisi, Teknik Direktörü 'i döneminde sıklıkla takip ettiğini ve futbolu için çok önemli bir figür olduğunu söyledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2020 Pazartesi 20:54
Emiliano Viviano'dan flaş Fatih Terim sözleri! "İtalya futbolu için çok önemli bir figür"

'ün sezon başında kadroduna kattığı deneyimli file bekçisi , BeIN Sports'a konuştu. 34 yaşındaki kaleci, Teknik Direktörü 'in futbolu için çok önemli olduğunu ifade etti.

"FATİH TERİM İTALYA İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR FİGÜR"
Fatih Terim'i 'dan bu yana takip ettiğini söyleyen, İtalyan kaleci, "Fatih Terim'in Fiorentina döneminde her maçına giderdim. Onu çok seviyordum. Ofansif oynatıyordu. Batistuta, Rui Rosta. Hepsini bir arada oynatıyordu. Fatih Terim, İtalya futbolunda çok önemli bir figür." dedi.

"TARAFTARLARI BİR AN ÖNCE GÖRMEK İSTİYORUM"
Statları dolu görmeyi umduğunu belirten Viviano, "'de taraftarlar harika ve umarım bir an önce statlar dolu olur. Fatih Karagümrük taraftarları da çok güçlü. Karagümrük'ü çok seviyorlar. Onları bir an önce görmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

SÜPER LİG'DE EN BEĞENDİĞİ 5 SANTRFORU AÇIKLADI
Viviano 'de en beğendiği 5 santrforun 'den Samatta, 'den , Galatasaray'dan Falcao ve 'dan Adam Bareiro ile Babacar olduğunu söyledi.


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