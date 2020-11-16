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Bafetimbi : 'dan sonra aradığımı 'de buldum

'ın eski yıldızı Bafetimbi , sarı-kırmızılı kulüpten ayrıldıktan sonra 'e gitmesinin kendisi açısından çok iyi bir karar olduğunu söyledi. Fransız golcü, hedefinin sürekli kupalar kazanmak olduğunu belirtip, bunu Al Hilal'de başardığını ifade etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2020 Pazartesi 17:53
Bafetimbi Gomis: Galatasaray'dan sonra aradığımı Al Hilal'de buldum

'de 2017-2018 sezonunda formasıyla gol kralı olup şampiyonluk yaşayan Bafetimbi , 'da çok mutlu olduğunu söyledi.

takımında 3. sezonuna başlayacak olan Fransız golcü, G.Saray'dan sonra aradığı atmosferi Arap ekibinde bulduğunu ifade etti.

"ARADIĞIMI BULDUM"
Kariyeri ve gelecek planları hakkında konuşan 35 yaşındaki forvet, "Arabistan'da 3. sezonuma başlıyorum ve mutluyum. Galatasaray'dan ayrılınca tüm turnuvalarda rekabet etmek isteyen bir kulüp arıyordum. Kendime koyduğum sınır bu; kupaları kazanmak. Ve aradığımı da Al Hilal'de buldum" dedi.

"ST. ETIENNE VE LYON'LA GÖRÜŞÜYORUM"
Gomis emeklilik planlarıyla ilgili ise, "Henüz futbolu bıraktıktan sonra ne yapacağımı düşünmedim. Saint-Etienne ve Olimpik yöneticileriyle düzenli görüşüyorum. Kramponlarımı astığımda bana ne önerileceğini görmek istiyorum. İki veya üç yıl sonra göreceğim." ifadesini kullandı.

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