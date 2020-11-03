Galatasaray'da savunma çöktü! Sağlık heyeti...

Galatasaray, Erzurum ve Ankaragücü mağlubiyetleriyle moral bulurken arka arkaya yaşanan sakatlıklar sıkıntı yarattı. Sarı-kırmızılı ekip, Pazar akşamı Sivasspor ile zorlu bir maça çıkacak ve defansın başarılı ismi Marcao'nun sol kasık adalesinde ağrı bulunuyor. Yine Ankaragücü maçını tamamlayamayan Marcelo Saracchi'nin sol kasık adalesinde sorun var. Ayrıca Saracchi'nin yerine oyuna dahil olan Emre Taşdemir'in de ayak bileğine darbe aldığı ve bu oyuncuların tedavisine başlanıldığı ifade edildi.



ORTA SAHADA EKSİKLİĞİ HİSSEDİLDİ

Marcao'nun Sivas'a götürülmesi beklenmezken aynı şekilde Saracchi ve Emre Taşdemir'in de durumları şüpheli... Aynı anda sol stoper Marcao'nun yanı sıra iki sol bek Emre ve Saracchi'nin sakatlanması Terim'in canını sıktı. Ayrıca Ankaragücü maçında tribünde oturan ve sakatlığı devam eden Belhanda'nın da bu hafta forma giymesi beklenmiyor. Galatasaray, Ankaragücü karşısında eleştirilse de Faslı oyuncuyu arar hale gelirken bir de defansta eksikler olması taraftarları oldukça endişelendiriyor.



Sezon başında Roma ile anılan ve devre arasında satılması planlanan Marcao'nun sakatlığı planları şimdilik bozmuş görünüyor.