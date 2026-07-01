Belçika'dan inanılmaz geri dönüş! 120+5'te atıp son 16'ya kaldılar

Dünya Kupası son 32 turunda Belçika ile Senegal karşı karşıya geldi.

Seattle'da oynanan mücadelede Belçika ile Senegal normal sürede 2-2 berabere kaldı.

Senegal'in gollerini 25. dakikada Habib Diarra ve 51. dakikada Ismaila Sarr kaydederken Belçika'nın golleri 86. dakikada Romelu Lukaku ve 89. dakikada Youri Tielemans'tan geldi.

120. DAKİKADA BELÇİKA PENALTI KAZANDI

Uzatmaya giden karşılaşmanın 120. dakikasında Belçika'da Youri Tielemans, yapılan müdahale sebebiyle ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Bunun üzerine maçın hakemi, VAR'dan aldığı uyarı sonrasında penaltı noktasını gösterdi.

Topun başına geçen Youri Tielemans, penaltıdan topu ağlara gönderdi ve Belçika'yı son 16 turuna taşıdı. Senegal ise turnuvaya son 32 turunda veda etmiş oldu.

Belçika 3-2 Senegal | MAÇTAN KARELER

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

Habib Diarra, Belçika'ya açılışı yaptı! Doğru zamanda doğru yerde! Senegal 1-0 önde! 🇸🇳 pic.twitter.com/SuCXvPooLI — TRT Spor (@trtspor) July 1, 2026

🇸🇳 SENEGAL FARKI İKİYE ÇIKARDI! ⚽️ İkinci yarının henüz başında Senegal, Ismaïla Sarr'ın harika golüyle Belçika karşısında skoru 2-0'a getirdi. pic.twitter.com/oERV0rUzft — Fotomaç (@fotomac) July 1, 2026

Romelu Lukaku yine sonradan girip attı golünü! Belçika'nın umutlarını yeniden canlandırdı! 🇧🇪 pic.twitter.com/UZ2FbC9b62 — TRT Spor (@trtspor) July 1, 2026

Tielemans'ın golüyle Belçika geri döndü! 3 dakikada 2 gol geldi! ⚽️ pic.twitter.com/wNFxeurZhm — TRT Spor (@trtspor) July 1, 2026