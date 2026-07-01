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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Belçika'dan inanılmaz geri dönüş! 120+5'te atıp son 16'ya kaldılar

Belçika'dan inanılmaz geri dönüş! 120+5'te atıp son 16'ya kaldılar

2026 Dünya Kupası son 32 turunda Belçika, 2-0 geriye düştüğü ve normal süresi 2-2 biten maçta Senegal'i 120+5. dakikada penaltıdan attığı gole 3-2 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2026 22:54 Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2026 02:02
Belçika'dan inanılmaz geri dönüş! 120+5'te atıp son 16'ya kaldılar

Dünya Kupası son 32 turunda Belçika ile Senegal karşı karşıya geldi.

Seattle'da oynanan mücadelede Belçika ile Senegal normal sürede 2-2 berabere kaldı.

Senegal'in gollerini 25. dakikada Habib Diarra ve 51. dakikada Ismaila Sarr kaydederken Belçika'nın golleri 86. dakikada Romelu Lukaku ve 89. dakikada Youri Tielemans'tan geldi.

120. DAKİKADA BELÇİKA PENALTI KAZANDI

Uzatmaya giden karşılaşmanın 120. dakikasında Belçika'da Youri Tielemans, yapılan müdahale sebebiyle ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Bunun üzerine maçın hakemi, VAR'dan aldığı uyarı sonrasında penaltı noktasını gösterdi.

Topun başına geçen Youri Tielemans, penaltıdan topu ağlara gönderdi ve Belçika'yı son 16 turuna taşıdı. Senegal ise turnuvaya son 32 turunda veda etmiş oldu.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

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