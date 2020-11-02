Ortalığı sallayacak takas! Galatasaray ve Beşiktaş...

Son dakika Galatasaray ve Beşiktaş transfer haberi: Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Spor Gündemi programında flaş açıklamalarda bulundu. Uzundurukan, "Diagne ve Ljajic'in takası olabilir, bu konuda ciddi anlamda ilerlemeler var." ifadelerini kullandı.

Zeki Uzundurukan'ın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Diagne ve Ljajic takası, Beşiktaş ile Galatasaray arasında ciddi şekilde konuşuluyor. İş yavaş yavaş olgunlaşma sürecine girdi, iki futbolcu için de daha hayırlı olacağı düşünülüyor. Bu takasla ilgili ciddi anlamda ilerlemeler var."