Haberler Galatasaray Galatasaray'da flaş sakatlık gelişmesi! Marcao ve Saracchi... | Son dakika haberleri

'da flaş gelişmesi! ve Saracchi... | Son dakika haberleri

'in 8. haftasında ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren 'ın MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada geçiren ve , tedavilerinin ardından salonda çalışmalara başladı. | Son dakika haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2020 Salı 14:17 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2020 Salı 14:34
Galatasaray'da flaş sakatlık gelişmesi! Marcao ve Saracchi... | Son dakika haberleri

Futbol Takımı, 'in sekizinci haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

'ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı.

Daha sonra dar alanda pas oyunları oynandı.

Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun gerçekleştirildi.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Yapılan tetkikleri sonucu sol üst ön adale grubunda hafif-orta derece zorlanma tespit edilen Teixeira ve sol kasık adale grubunda hafif-orta derece zorlanma tespit edilen , tedavilerinin ardından salon çalışmalarına başladı.

Emre Taşdemir, takımdan ayrı özel bir program dâhilinde çalıştı.

Younes , tedavisinin ardından salonda ve sahada çalışma yaptı.

Galatasaray Futbol Takımı, Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarına 3 Kasım Çarşamba günü 11.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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