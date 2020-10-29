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’a süper golcü! Daha 18 yaşında

Son dakika haberi: Ocak ayı transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray, genç yeteneğin peşinde... Terim, ’da attığı gollerle parlayan 18’lik ’i işaret etti. Transfer ‘imkansız’ görünse de yönetim şartları zorlama kararı aldı. İşte tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2020 Çarşamba 21:29 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2020 Perşembe 06:50
Galatasaray’a süper golcü! Daha 18 yaşında

, genç yeteneğin peşinde... "Artık geleceğe yatırım yapacağız" diyen , Çekya Ligi tarihinin en genç gol atan ismi 'i gözüne kestirdi. Geçen yıl oynadığı futbolla göz dolduran 2002 doğumlu Hlozek, 'la lige yine fırtına gibi girdi. 6 maçta 4 gol atarken 5 de asist yaptı. 1.86 boyundaki oyuncunun, Çek futboluna belki de tarihi başarıları yeniden yaşatabilecek yetenekte bir oyuncu olduğu yorumları yapılıyor.

KİRALIK GELEBİLİR
Oyuncuyu yakından izleyen scout ekibi, Galatasaray'ın iki eski oyuncusu Baros ve Ujfalusi'nin Hlozek ile ilgili fikirlerinin yer aldığı ayrı bir raporu da Terim'e sundu. Hlozek'in , Real ve Bayern gibi dünya çapında bir takıma gitmeden önce basamak arayabileceği vurgulandı. Şu an alınması veya kiralanması halinde büyük iş yapacağı belirtilirken sarı-kırmızılı yönetimin, 18'lik star için tüm şartları zorlamaya hazır olduğu bildirildi.

Adam Hlozek – 'La pausa' – the tactical pause

TAM BİR JOKER
Adam Hlozek'in asıl mevki santrafor... Ancak Prag'da ileride Lukas Julis forma giydiği için kanatlarda ve forvet arkasında görev yapıyor. Aarkadaşlarına pozisyon hazırlayan, pasör ve hareketli santrafor tipinde... 1.86 metre boyunda ve hava toplarında da etkili bir isim...

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