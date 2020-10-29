Galatasaray’a süper golcü! Daha 18 yaşında

Galatasaray, genç yeteneğin peşinde... "Artık geleceğe yatırım yapacağız" diyen Fatih Terim, Çekya Ligi tarihinin en genç gol atan ismi Adam Hlozek'i gözüne kestirdi. Geçen yıl oynadığı futbolla göz dolduran 2002 doğumlu Hlozek, Sparta Prag'la lige yine fırtına gibi girdi. 6 maçta 4 gol atarken 5 de asist yaptı. 1.86 boyundaki oyuncunun, Çek futboluna belki de tarihi başarıları yeniden yaşatabilecek yetenekte bir oyuncu olduğu yorumları yapılıyor.



KİRALIK GELEBİLİR

Oyuncuyu yakından izleyen scout ekibi, Galatasaray'ın iki eski oyuncusu Baros ve Ujfalusi'nin Hlozek ile ilgili fikirlerinin yer aldığı ayrı bir raporu da Terim'e sundu. Hlozek'in PSG, Real ve Bayern gibi dünya çapında bir takıma gitmeden önce basamak arayabileceği vurgulandı. Şu an alınması veya kiralanması halinde büyük iş yapacağı belirtilirken sarı-kırmızılı yönetimin, 18'lik star için tüm şartları zorlamaya hazır olduğu bildirildi.





TAM BİR JOKER

Adam Hlozek'in asıl mevki santrafor... Ancak Prag'da ileride Lukas Julis forma giydiği için kanatlarda ve forvet arkasında görev yapıyor. Aarkadaşlarına pozisyon hazırlayan, pasör ve hareketli santrafor tipinde... 1.86 metre boyunda ve hava toplarında da etkili bir isim...