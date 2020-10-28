Canlı yayında flaş sözler! "Fatih Terim'e haksızlık yapıldı"

Son dakika Galatasaray haberi: A Spor yorumcusu Serdar Kelleci, Spor Ajansı programında Galatasaray'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Kelleci, "Fatih Terim'e haksızlık yapıldı." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'daki sorunlara yönelik değerlendirmelerde bulunan Kelleci, "Galatasaray'ın saha içi görüntüsü de bu takım alır götürür dedirttirmiyor, Fatih hocanın da gördüğü şey bu. Fatih Terim bakıldığı zaman Türkiye'de en mazeret uygurmayan hocalardan biridir. Bu kadar haksızlık yapıldı Fatih Terim'e UEFA Kupası dahil. Fatih hocaya çok kötü kelimeler kullanan zamanın başkanları UEFA kupasında boy boy poz verdiler." ifadelerini kullandı.