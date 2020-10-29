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'den Feghouli'ye benzer tarife! Ankaragücü maçında...

Son dakika haberleri... 'de geçtiğimiz hafta oynadığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına 'yı kaptan olarak çıkartan teknik direktör , aynı taktiği Feghouli'ye de uygulamayı düşünüyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2020 Perşembe 07:51
Fatih Terim'den Feghouli'ye benzer tarife! Ankaragücü maçında...

Teknik Direktörü , sorunlu yıldızlarını kazanma operasyonunda gözünü Sofiane Feghouli'ye çevirdi. 3 puanla dönülen deplasmanında Younes 'yı ilk 11'e koyan ve kaptanlık bandını da veren Terim'in hamlesi başarıya ulaşmış ve Faslı oyuncu sahanın en iyisi olmuştu. Ancak kendisini çok zorladığı için sol üst arka adalesinden sakatlanan Belhanda, Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.

TAKIMDAKİ EN KIDEMLİ 4. İSİM

Sabah'ta yer alan habere göre cumartesi günü Belhanda'nın yerine Feghouli'yi ilk 11'e koymaya hazırlanan Terim, Erzurum'daki taktikle Cezayirli yıldızından da benzer performans almak istiyor. Arda ve Donk yedek kulübesinde olacağı için Ankaragücü maçına Feghouli'nin kaptan olarak çıkması bekleniyor. Galatasaray'da 4. sezonuna giren Feghouli; Muslera, Donk ve Linnes'in ardından takımdaki en kıdemli isim konumunda.

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