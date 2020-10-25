Arda Kardeşler tartışıldı

Genç hakem Galatasaray'ın Emre Kılınç ile attığı ilk golde, Babel'in pozisyon öncesi faul yaptığı itirazlarında bulunuldu. Özellikle Erzurum Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Babel'in bu pozisyonda kendi oyuncusuna sarıldığını iddia etti. VAR incelemesinin ardından hakem gol kararını verdi. Babel'in ayağıyla vurduğu itirazına ise, "Topa geliyor" diyerek açıkladı. Galatasaray'ın Marcao ile yaptığı penaltıda da karar VAR uyarısından sonra geldi. Karşılaşmanın en çok tartışılan olayı ise Falcao'nun iki sarı kart görerek oyundan atılması oldu. 6 ve 73. dakikalarda rakiplerine yaptığı elle müdahale sonrası atılan Falcao pozisyona isyan etti.