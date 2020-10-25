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tartışıldı

Erzurumspor- karşılaşmasında çok konuşuldu. Galatasaray’ın ile bulduğu gol öncesi ’in faul yaptığı iddia edildi. ’nun ikinci sarıdan atılması ise Aslan’ı çıldırttı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 01:13 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 06:50
Arda Kardeşler tartışıldı

Genç hakem 'ın Kılınç ile attığı ilk golde, 'in pozisyon öncesi faul yaptığı itirazlarında bulunuldu. Özellikle Erzurum Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Babel'in bu pozisyonda kendi oyuncusuna sarıldığını iddia etti. VAR incelemesinin ardından hakem gol kararını verdi. Babel'in ayağıyla vurduğu itirazına ise, "Topa geliyor" diyerek açıkladı. Galatasaray'ın Marcao ile yaptığı penaltıda da karar VAR uyarısından sonra geldi. Karşılaşmanın en çok tartışılan olayı ise 'nun iki sarı kart görerek oyundan atılması oldu. 6 ve 73. dakikalarda rakiplerine yaptığı elle müdahale sonrası atılan Falcao pozisyona isyan etti.

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