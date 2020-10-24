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BB. Erzurumspor 1-2 | MAÇ SONUCU

’in 6. haftasında BB Erzurumspor sahasında ’ı konuk etti. ’nda oynanan mücadeleyi 2-1 kazanan Aslan, Süper Lig'de 3 maç aradan sonra kazanarak nefes aldı. Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri Emre Kılınç ve Falcao'dan gelirken, BB. Erzurumspor'un tek golünü Novikovas kaydetti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2020 Cumartesi 07:29 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2020 Cumartesi 21:17
BB. Erzurumspor 1-2 Galatasaray | MAÇ SONUCU

ile BB. Erzurumspor, 'in 6. haftasında 'nda kozlarını paylaştı. Müsabakaya iyi başlayan sarı-kırmızılılar, 20. dakikada Emre Klınç'ın golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip ilk yarının son anlarında Arvydas Novikovas'ın penaltı golüyle skoru eşitledi ve devreye 1-1 beraberlikle girildi.

İkinci yarıda galibiyet için ataklarını sıklaştıran Galatasaray aradığı golü 64. dakikada buldu. 'in ortasında göğsüyle topu çok iyi yumuşatan şık vuruşla kaleci Farnolle'yi mağlup etti ve takımını 2-1 öne geçirdi.

GALATASARAY 74'TE 10 KİŞİ KALDI!
Sarı-kırmızılı takımda Radamel Falcao attığı golden 9 dakika sonra kırmızı kart gördü. 74. dakikada rakibine yaptığı müdahale sebebiyle ikinci sarıdan kırmızı kart gören Kolombiyalı santrfor takımını 10 kişi bıraktı.

Kalan dakikaları bir kişi eksik oynayan Galatasaray hata yapmadı ve mücadeleyi 2-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonucun ardından Galatasaray 3 galibiyet ve 1 beraberlikle puanını 10 yaparken, BB Erzurumspor ise sezonun 2. yenilgisini alarak 7 puanda kaldı.

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, evinde Ankaragücü ile karşılaşacakken, BB Erzurumspor deplasmanda Karagümrük'e konuk olacak.

ASLAN 3 MAÇ ARADAN SONRA KAZANDI!
Süper Lig'in ilk 2 haftasından galibiyetle ayrılan Galatasaray sonrasında çıktığı 3 maçta 1 beraberlik ve 2 yenilgi almıştı. BB. Erzurumspor karşısında kazanmayı başaran Aslan, kötü seriye dur dedi.



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