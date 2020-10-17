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Kıran da aday

Olası için adaylar çoğalıyor. Eski yöneticilerden ’ın da kulislerde nabız yokladığı öğrenildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2020 Cuma 23:24 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2020 Cumartesi 06:50
Kıran da aday

'da başkan 'in "Ben de bir an önce seçime gitmek istiyorum" sözlerinin ardından sarı-kırmızılı kulüpte aday enflasyonu yaşanıyor. Olası için Burak Elmas, Ozan Korkut ve kolları sıvamıştı. 'nun ise aday olmayı düşünmediği öğrenildi. Eski yöneticilerden 'ın da kulislerde bir süredir nabız yokladığı kaydedildi. Turgay Kıran'ın yaptığı görüşmeler sonrasında net kararını vereceği ancak yakın çevresine başkanlığa hazır olduğunu söylediği öğrenildi.

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