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'dan olay sözleri! "Kariyerimde geri adımdı"

2 sezon boyunca formasını terlettikten sonra 'ya transfer olan Brezilyalı yıldız Reges, sarı-kırmızılı ekiple ilgili olay itiraflara imza attı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2020 Çarşamba 18:25 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2020 Çarşamba 18:28
Fernando'dan olay Galatasaray sözleri! "Kariyerimde geri adımdı"

2017-19 yıllarında 'da forma giyen ve kariyerini 'da sürdüren Reges, İspanyol basınına konuştu.

Sevilla'nın popüler bir kulüp olduğunu söyleyen Fernando, "Sevilla geçen sezon kendini çok geliştirdi, çok fazla kupa kazandık. Nereye gidersek gidelim, herkes Sevilla'nın harika bir takım olduğunu bilir ve bizim de Sevilla'yı daha iyi yapma şansımız var." dedi.

"LA LIGA'DA ŞAMPİYONLUK ZOR"

Sevilla olarak 'da şanslarının zor olduğunu dile getiren Reges, La Liga'da , ve Atletico gibi çok iyi takımlar var. Hepsinin de üst düzey oyuncuları var. Şampiyonluk için mücadele etmek kolay değil, istiktar gerekiyor. Zor ancak imkansız değil." diye konuştu.

OLAY GALATASARAY SÖZLERİ!

'den sonra Galatasaray'ın kariyeri için bir geri adım olduğunu ifade eden Brezilyalı yıldız, "Galatasaray'da birlikte çalıştığım bireysel performans antrenörümle çalışmaya devam ediyorum. Kariyerimin bir noktasında 'ye gitme şansını yakaladım ve benim için iyi bir seçenekti. Galatasaray'a giderek geri adım attığımı biliyorum ancak çalışmaya devam ettim ve Sevilla gibi bir takıma dönmeyi başardım." yorumunda bulundu.

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