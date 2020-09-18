Fatih Terim: Tebrik ediyorum

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Oyuncularımdan memnunum, iyi mücadele ettiler. Turu garantileyecek bir oyun tarzını ortaya koydular" dedi. Rakipleri Neftçi Bakü'nün iyi bir takım olduğunu kaydeden deneyimli teknik adam, "Bizim kazanmamız sürpriz değil. Başarılar diliyorum Netfçi'nin komandolarına. Kardeş Azerbaycan'dan kardeşçe ayrılıyoruz. On-lar bizim candaşımız, kardeşimiz. Bugün benim 500'üncü maçım teknik direktör olarak. İyi ki hayatımda G.Saray var" dedi. 3'üncü Ön Eleme Turu'nda rakipleri Hajduk Split için Terim şunları söyledi: "Hajduk Split maçının bir devresini otelde seyrettim. Çok eski ve tarihi önemli bir kulüptür Hajduk Split.

TERİM İLE 31'İNCİ GALİBİYET

Fatih Terim, G.Saray ile Avrupa arenasındaki 79. maçına çıktı. Sarı-kırmızılı takım, 67 yaşındaki teknik adam yönetimindeki bu karşılaşmaların 31'ini kazanırken, 17'sinde berabere kaldı, 31'ini ise kaybetti.